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Мануэль Локателли в ближайшее время подпишет контракт с Ювентусом
Стороны уже ведут переговоры
transfermarkt.com/Автор невідомий
Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли перейдет в "Ювентус", пишет в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, сумма трансфера составит 35 миллионов евро + бонусы. Контракт будет рассчитан до 2026 года.
Другой журналист Николо Скира указывает, что речь идет об аренде с обязательством выкупа за 35 миллионов.
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