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Мануэль Локателли в ближайшее время подпишет контракт с Ювентусом

Италия
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Стороны уже ведут переговоры

Мануэль Локателли в ближайшее время подпишет контракт с Ювентусом

transfermarkt.com/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли перейдет в "Ювентус", пишет в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера составит 35 миллионов евро + бонусы. Контракт будет рассчитан до 2026 года.

Другой журналист Николо Скира указывает, что речь идет об аренде с обязательством выкупа за 35 миллионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Сассуоло Мануэль Локателли
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