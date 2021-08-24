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Феерия голов, драм и удалений. Итоги первого тура Серии А

Италия
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Никакие потери не мешают

Феерия голов, драм и удалений. Итоги первого тура Серии А

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Интер - Дженоа 4:0

Эллас Верона - Сассуоло 2:3

Удинезе - Ювентус 2:2

Болонья - Салернитана 3:2

Эмполи - Лацио 1:3

Торино - Аталанта 1:2

Рома - Фиорентина 3:1

Наполи - Венеция 2:0

Кальяри - Специя 2:2

Сампдория - Милан 0:1

12 новых тренеров из 20-ти, то есть вроде бы потребность во времени на построение команд, уход Ромелу Лукаку, демарши Криштиану Роналду и Дувана Сапаты, травма Златана Ибрагимовича - всё это не помешало Серии А начать новый сезон так же урожайно и весело, как провела предыдущий. 36 голов, камбеки с 0:1, 1:2, 0:2, СЕМЬ красных карточек - лига чемпиона Европы не собирается почивать на лаврах и искать отмазки.

"Ювентус"

За два года отпуска Массимилиано Аллегри Серия А и особенно "Ювентус" изменились. Обороняться, удерживать результат уже умеют плохо, голы могут прийти в любой момент и в любой форме. А главное - туринцев уже не боятся, уже все верят в способность забить им, победить их. Об этом открыто говорят соперники, говорили и сами игроки "Юве" в предыдущем сезоне. Второй тайм матча в Удине был типичным для команды сезона 2020/21. Неспособность доминировать, перекрыть соперника, пропущенные на ровном месте, в том числе и в концовке. Две грубейшие ошибки вратаря Щесны.

Оправдания есть. Отсутствие почти всех опорников - Артура, Рабио, МакКенни, Локателли. По ходу матча пришлось даже ставить защитника Данило в центр поля. Выход Кьезы и Криштиану Роналду лишь на замену. Скандал вокруг последнего, просившего не выходить в "старте". Прямо во время игры шум вокруг КР7 в прессе и соцсетях стоял невыносимый. Есть и плюсы. Воскрешение любимцев Аллегри Дибалы и Бентанкура, страдавших без него. Идеальная команда Аллегри в первом тайме. Ранний гол, ещё один в контратаке и ноль шансов для соперника. Но этого не хватило.

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Сам Аллегри был удивлён. Он сказал, что не знает, почему его команда не сумела управлять игрой во втором тайме, почему не была готова к неожиданностям. Почему теряла так много мячей в центре поля. Не уверен, выполнил ли пять замен правильно, ведь впервые тренирует с пятью. Он просто ещё не понял, что всё это - симптомы прошлогоднего "Ювентуса". Массимилиано говорит об этом матче как об уроке для команды. Что ж, этот урок и для него самого.

"Интер"

Матч "Интера" начинался так же и мог так же закончиться. Ранний гол, затем ещё один, полное преимущество, перекрытие соперника. И вдруг провалы в обороне на рубеже таймов, игра на встречных курсах во втором. Разница в том, что "Дженоа" свои голы не забила, а "Интер" - да. В том, что "Интер", несмотря на потери Антонио Конте, Лукаку, Хакими, также сохранился с предыдущего сезона. Сохранил дух чемпиона, уверенность в себе, жёсткость. Ещё и добавив в комбинационной игре. Ну и почти все лидеры были в строю, никто не устраивал демаршей в стиле Роналду.

Капитан Самир Ханданович ещё перед матчем заявил, что команда знает, что делать. Это точно. К тому же, новички влились сразу. У Эдина Джеко и Хакана Чалханоглу - по голу и ассисту. Они будто давно в команде. Влился сразу и новый главный тренер Симоне Индзаги. Он говорил после матча и об уверенности в себе, и о голоде, и о красивой игре. Всё это было заметно. Заметна готовность к сезону.

"Аталанта" и "Лацио"

Кто не готов к сезону - так это "Аталанта". Её также можно оправдать отсутствием двух ведущих опорников Де Роона и Фройлера, форварда Сапаты, латераля Хатебура. Но она даже хорошего тайма не выдала. И ещё до матча завязла в словесной войне с бывшим капитаном Алехандро Гомесом, вороша прошлое. Следствие этого - брожение в клубе. Следствие - одно из худших выступлений за последние годы. С 7:21 по ударам по воротам, падением под прессингом и отсутствием своего фирменного прессинга. Джан Пьеро Гасперини признал, что победу команда не заслужила, и ей повезло.

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Тем не менее, команда выиграла. Забив в ключевые периоды матча - в начале и в конце, в добавленное время. При том, что в концовке "Торино" атаковал больше и забил. Здесь сыграли замены. Роберто Пикколи доказал, что даже в случае ухода Сапаты у команды есть запасной форвард. Ну а ещё на шестой минуте матча Луис Муриэль выдал очередной шедевр. Всё это называется "чемпионской победой". Неужели "Аталанта" научилась добывать такие?

Готовность к сезону "Лацио" также не очевидна. Хотя в этом клубе спокойнее. Если не считать того, что регистрация всех трансферов была запрещена до пятницы из-за финансовых проблем. Но она в итоге состоялась. Состоялась и первая победа уже в первом матче в каденции Маурицио Сарри. Тренер даже остался доволен камбеком после раннего пропущенного, после "20-ти минут страдания". Он верит в работу, напоминает, что до него "Лацио" играл в противоположный стиль футбола. Хвалит Сергея Милинковича-Савича, блестяще дирижировавшего игрой. И всё же вопросы остаются.

8:16 по ударам по воротам, два попадания соперников в каркас ворот, вынос Луиса Фелипе с линии ворот, выигранные дуэли вратарём "орлов" Рейной. Милинкович-Савич признал, что команде пришлось много бегать за мячом. Вместе с тем, остался доволен ответом команды и тем, что с Сарри она больше играет в короткий пас и больше наслаждается. Так что вердикт о "Лацио" перенесём на следующие туры.

"Милан"

"Милан" попал в ту же "халепу", что и "Ювентус" с "Аталантой". Играл на сложном выезде без ведущих опорников Кесси и Беннасера, ведущего форварда Златана. Да ещё и с новым вратарём и лишь с запасным десятым номером. Центр поля он не выиграл в обоюдоостром первом тайме и проиграл во втором (в концовке отбивался и бросал на поле защитников), в атаке создал мало, забив лишь после провала защитника и вратаря "Сампдории". Разница в том, что защита и вратарь самого "Милана" отработали стабильно. Майк Маньян может даже скоро заставить забыть о Доннарумме.

Автор гола Брахим Диас главным образом говорил о борьбе, сплоченности, постоянном беге. Признавая, что нужно добавлять. А его тренер Стефано Пиоли ещё до матча - о взрослости команды. После же - о сильной команде, духе, балансе и готовности бороться. Эта победа и вправду взрослая, также чемпионская.

"Рома"

Есть вопросы и к "Роме". Несмотря на 35 минут игры в численном большинстве, она проиграла матч "Фиорентине" по владению мячом. 42:58. Позиционная атака римлян не впечатляет, у них проблемы в центре поля. Флорентийцы строили игру интереснее, не случайно Жозе Моуриньо рассказал, что подошёл к тренеру соперников Винченцо Итальяно и сказал ему: "У "Фиорентины" отличный тренер". Моур даже признал, что худший отрезок его команды в матче - как раз в численном большинстве. А Жордан Верету сообщил, что в перерыве Жозе говорил о страданиях в первом тайме.

Зато у "Ромы" заметны три главных достоинства. Её оборона отработала очень хорошо, и тренер это отметил. Её новые форварды очень хороши, особенно в подыгрыше. Corriere Dello Sport уже заявил: "Это "Рома" Тамми Абрахама". Логичное заявление после двух ассистов и заработанной англичанином красной карточки для вратаря соперников. Третий гол также сделал форвард - Эльдор Шомуродов. А главное достоинство - хорошее настроение. Игроки явно сработались с тренером и начали сезон с энтузиазмом.

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Моуриньо стал самым быстрым тренером в Серии А с 1994-го года, достигшим 50-ти побед. Для этого ему хватило 77-ми матчей.

"Наполи"

"Наполи", как и "Лацио", будем оценивать после следующих матчей. В первом чистоту эксперимента испортило удаление его форварда Виктора Осимхена на 23-ей минуте. Как и слабость новичка лиги. В плане атаки неаполитанцы совсем не впечатлили, самый памятный момент с игры в матче создал форвард "Венеции" Форте, завершив красивую контратаку ударом в стойку. При счёте 0:1. Сам этот счёт был достигнут лишь со второй попытки. Первый пенальти Лоренцо Инсинье исполнил ужасно. И лишь второй реализовал. А затем удалась несколько неуклюжая контратака.

Новый главный тренер Лучано Спаллетти предпочёл сосредоточиться на характере. Похвалил Инсинье за способность взять себя в руки. Назвал его настоящим капитаном, благотворно влияющим и на других. Остался доволен прогрессом команды во втором тайме после шока в первом из-за удаления. "Вижу уверенность в том, что мы сильная команда". Победа в меньшинстве точно повышает уверенность.

Много голов = много наивности

В Италии все, даже аутсайдеры, играют на атаку, не бояться никого. Потому лигу очень приятно смотреть нейтральному болельщику, и именно болельщику. Однако специалисты также обращают внимание на неорганизованную оборону и на ужасающую наивность, неумение воспользоваться своим преимуществом, отсутствие характера. Наставники "Фиорентины", "Эмполи", "Торино", "Салернитаны" должны не только хвалить подопечных за игру, смелость, но и подумать о том, как добиться характера, а за ним - и результатов.

Вообще-то, первые шаги они делают. Итальяно признал, что его команда сильно убавила в интенсивности и даже заявил, что чувствовала, будто игра у неё в руках. Непростительно при счёте 1:1 на "Олимпико", и он это понимает. "Фиорентина" тут же пропустила. Наставник "Салернитаны" Фабрицио Кастори признал наивность игроков в Болонье. "В Серии А всегда нужно быть сфокусированным, нельзя пропускать из пределов штрафной с такими высокими игроками". Что ж признание проблемы - первый шаг к её решению.

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Украинский след

Tutto Atalanta уже заявил, что замена Папу Гомесу в "Аталанте" так и не найдена. Хотя весной все были уверены, что нашли её. Такова жизнь звезды. Та весна и титул лучшего ассистента Серии А в сезоне 2020/21 перевели Руслана Малиновского в другой разряд. Тот самый, от которого ожидают гораздо больше, ожидают блистать всегда и яростно критикуют за любую неудачу. Не факт, что Руслан был худшим в Турине, но от трех китов итальянской прессы он получил худшие оценки в команде. "5" от Gazzetta Dello Sport, "5.5" - от Corriere Dello Sport и Tuttosport.

Бергамские газеты как раз пожалели, Corriere Di Bergamo даже поставил "шестёрку". Но все говорили о его плохой физической форме. "Он устал, на большом расстоянии по уровню от предыдущего сезона. Ему нужно абсолютно изменить темп", - заявил тот же Tutto Atalanta. Будем надеяться, что скоро ситуация улучшится, последствия операции на грыже исчезнут. Да и он в одной лодке с командой, ведь говорят о плохой физической форме абсолютно всех игроков.

Руслан старался, пытался дирижировать атаками, проходить на дриблинге ещё в первом тайме. Но тогда делал это слишком медленно, терял мячи. С линии штрафной замкнул прострел очень неточным ударом. Привез опасный штрафной. А во втором тайме, как раз тогда, когда у него наконец-то начало получаться, он прекратил терять мячи, зарабатывал штрафные, даже красиво прорвался и нанёс заблокированный удар - его заменили на защитника на 76-ой минут. После чего соперник быстро сравнял счёт. Так что вина не только его.

В плохой физической форме и "Специя". Она провела большую часть межсезонья в изоляции из-за коронавируса, не сыграла ни одного контрольного матча. Трансферная работа также была провалена. Потому в первом матче лиги в заявке были лишь 16 игроков, из них три вратаря. В центре поля пришлось играть левому защитнику Симоне Бастони. Не было и Виктора Коваленко, об усталости которого сообщил официальный сайт клуба. Будем надеяться, что далее ситуация улучшится.

Лучший игрок и прорыв тура - Тамми Абрахам ("Рома"). Редко англичане начинают так в Италии

Разочарование тура - Массимилиано Аллегри ("Ювентус"). Слишком долго был в отпуске

Лучший вратарь тура - Майк Маньян ("Милан"). Может заставить забыть о Доннарумме

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Наследие Конте плюс свои добавки

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В статье: Серия А
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