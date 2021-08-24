Феерия голов, драм и удалений. Итоги первого тура Серии А

12 новых тренеров из 20-ти, то есть вроде бы потребность во времени на построение команд, уход Ромелу Лукаку, демарши Криштиану Роналду и Дувана Сапаты, травма Златана Ибрагимовича - всё это не помешало Серии А начать новый сезон так же урожайно и весело, как провела предыдущий. 36 голов, камбеки с 0:1, 1:2, 0:2, СЕМЬ красных карточек - лига чемпиона Европы не собирается почивать на лаврах и искать отмазки.

"Ювентус"

За два года отпуска Массимилиано Аллегри Серия А и особенно "Ювентус" изменились. Обороняться, удерживать результат уже умеют плохо, голы могут прийти в любой момент и в любой форме. А главное - туринцев уже не боятся, уже все верят в способность забить им, победить их. Об этом открыто говорят соперники, говорили и сами игроки "Юве" в предыдущем сезоне. Второй тайм матча в Удине был типичным для команды сезона 2020/21. Неспособность доминировать, перекрыть соперника, пропущенные на ровном месте, в том числе и в концовке. Две грубейшие ошибки вратаря Щесны.

Оправдания есть. Отсутствие почти всех опорников - Артура, Рабио, МакКенни, Локателли. По ходу матча пришлось даже ставить защитника Данило в центр поля. Выход Кьезы и Криштиану Роналду лишь на замену. Скандал вокруг последнего, просившего не выходить в "старте". Прямо во время игры шум вокруг КР7 в прессе и соцсетях стоял невыносимый. Есть и плюсы. Воскрешение любимцев Аллегри Дибалы и Бентанкура, страдавших без него. Идеальная команда Аллегри в первом тайме. Ранний гол, ещё один в контратаке и ноль шансов для соперника. Но этого не хватило.

Сам Аллегри был удивлён. Он сказал, что не знает, почему его команда не сумела управлять игрой во втором тайме, почему не была готова к неожиданностям. Почему теряла так много мячей в центре поля. Не уверен, выполнил ли пять замен правильно, ведь впервые тренирует с пятью. Он просто ещё не понял, что всё это - симптомы прошлогоднего "Ювентуса". Массимилиано говорит об этом матче как об уроке для команды. Что ж, этот урок и для него самого.

"Интер"

Матч "Интера" начинался так же и мог так же закончиться. Ранний гол, затем ещё один, полное преимущество, перекрытие соперника. И вдруг провалы в обороне на рубеже таймов, игра на встречных курсах во втором. Разница в том, что "Дженоа" свои голы не забила, а "Интер" - да. В том, что "Интер", несмотря на потери Антонио Конте, Лукаку, Хакими, также сохранился с предыдущего сезона. Сохранил дух чемпиона, уверенность в себе, жёсткость. Ещё и добавив в комбинационной игре. Ну и почти все лидеры были в строю, никто не устраивал демаршей в стиле Роналду.

Капитан Самир Ханданович ещё перед матчем заявил, что команда знает, что делать. Это точно. К тому же, новички влились сразу. У Эдина Джеко и Хакана Чалханоглу - по голу и ассисту. Они будто давно в команде. Влился сразу и новый главный тренер Симоне Индзаги. Он говорил после матча и об уверенности в себе, и о голоде, и о красивой игре. Всё это было заметно. Заметна готовность к сезону.

"Аталанта" и "Лацио"

Кто не готов к сезону - так это "Аталанта". Её также можно оправдать отсутствием двух ведущих опорников Де Роона и Фройлера, форварда Сапаты, латераля Хатебура. Но она даже хорошего тайма не выдала. И ещё до матча завязла в словесной войне с бывшим капитаном Алехандро Гомесом, вороша прошлое. Следствие этого - брожение в клубе. Следствие - одно из худших выступлений за последние годы. С 7:21 по ударам по воротам, падением под прессингом и отсутствием своего фирменного прессинга. Джан Пьеро Гасперини признал, что победу команда не заслужила, и ей повезло.

Тем не менее, команда выиграла. Забив в ключевые периоды матча - в начале и в конце, в добавленное время. При том, что в концовке "Торино" атаковал больше и забил. Здесь сыграли замены. Роберто Пикколи доказал, что даже в случае ухода Сапаты у команды есть запасной форвард. Ну а ещё на шестой минуте матча Луис Муриэль выдал очередной шедевр. Всё это называется "чемпионской победой". Неужели "Аталанта" научилась добывать такие?

Готовность к сезону "Лацио" также не очевидна. Хотя в этом клубе спокойнее. Если не считать того, что регистрация всех трансферов была запрещена до пятницы из-за финансовых проблем. Но она в итоге состоялась. Состоялась и первая победа уже в первом матче в каденции Маурицио Сарри. Тренер даже остался доволен камбеком после раннего пропущенного, после "20-ти минут страдания". Он верит в работу, напоминает, что до него "Лацио" играл в противоположный стиль футбола. Хвалит Сергея Милинковича-Савича, блестяще дирижировавшего игрой. И всё же вопросы остаются.

8:16 по ударам по воротам, два попадания соперников в каркас ворот, вынос Луиса Фелипе с линии ворот, выигранные дуэли вратарём "орлов" Рейной. Милинкович-Савич признал, что команде пришлось много бегать за мячом. Вместе с тем, остался доволен ответом команды и тем, что с Сарри она больше играет в короткий пас и больше наслаждается. Так что вердикт о "Лацио" перенесём на следующие туры.

"Милан"

"Милан" попал в ту же "халепу", что и "Ювентус" с "Аталантой". Играл на сложном выезде без ведущих опорников Кесси и Беннасера, ведущего форварда Златана. Да ещё и с новым вратарём и лишь с запасным десятым номером. Центр поля он не выиграл в обоюдоостром первом тайме и проиграл во втором (в концовке отбивался и бросал на поле защитников), в атаке создал мало, забив лишь после провала защитника и вратаря "Сампдории". Разница в том, что защита и вратарь самого "Милана" отработали стабильно. Майк Маньян может даже скоро заставить забыть о Доннарумме.

Автор гола Брахим Диас главным образом говорил о борьбе, сплоченности, постоянном беге. Признавая, что нужно добавлять. А его тренер Стефано Пиоли ещё до матча - о взрослости команды. После же - о сильной команде, духе, балансе и готовности бороться. Эта победа и вправду взрослая, также чемпионская.

"Рома"

Есть вопросы и к "Роме". Несмотря на 35 минут игры в численном большинстве, она проиграла матч "Фиорентине" по владению мячом. 42:58. Позиционная атака римлян не впечатляет, у них проблемы в центре поля. Флорентийцы строили игру интереснее, не случайно Жозе Моуриньо рассказал, что подошёл к тренеру соперников Винченцо Итальяно и сказал ему: "У "Фиорентины" отличный тренер". Моур даже признал, что худший отрезок его команды в матче - как раз в численном большинстве. А Жордан Верету сообщил, что в перерыве Жозе говорил о страданиях в первом тайме.

Зато у "Ромы" заметны три главных достоинства. Её оборона отработала очень хорошо, и тренер это отметил. Её новые форварды очень хороши, особенно в подыгрыше. Corriere Dello Sport уже заявил: "Это "Рома" Тамми Абрахама". Логичное заявление после двух ассистов и заработанной англичанином красной карточки для вратаря соперников. Третий гол также сделал форвард - Эльдор Шомуродов. А главное достоинство - хорошее настроение. Игроки явно сработались с тренером и начали сезон с энтузиазмом.

Моуриньо стал самым быстрым тренером в Серии А с 1994-го года, достигшим 50-ти побед. Для этого ему хватило 77-ми матчей.

"Наполи"

"Наполи", как и "Лацио", будем оценивать после следующих матчей. В первом чистоту эксперимента испортило удаление его форварда Виктора Осимхена на 23-ей минуте. Как и слабость новичка лиги. В плане атаки неаполитанцы совсем не впечатлили, самый памятный момент с игры в матче создал форвард "Венеции" Форте, завершив красивую контратаку ударом в стойку. При счёте 0:1. Сам этот счёт был достигнут лишь со второй попытки. Первый пенальти Лоренцо Инсинье исполнил ужасно. И лишь второй реализовал. А затем удалась несколько неуклюжая контратака.

Новый главный тренер Лучано Спаллетти предпочёл сосредоточиться на характере. Похвалил Инсинье за способность взять себя в руки. Назвал его настоящим капитаном, благотворно влияющим и на других. Остался доволен прогрессом команды во втором тайме после шока в первом из-за удаления. "Вижу уверенность в том, что мы сильная команда". Победа в меньшинстве точно повышает уверенность.

Много голов = много наивности

В Италии все, даже аутсайдеры, играют на атаку, не бояться никого. Потому лигу очень приятно смотреть нейтральному болельщику, и именно болельщику. Однако специалисты также обращают внимание на неорганизованную оборону и на ужасающую наивность, неумение воспользоваться своим преимуществом, отсутствие характера. Наставники "Фиорентины", "Эмполи", "Торино", "Салернитаны" должны не только хвалить подопечных за игру, смелость, но и подумать о том, как добиться характера, а за ним - и результатов.

Вообще-то, первые шаги они делают. Итальяно признал, что его команда сильно убавила в интенсивности и даже заявил, что чувствовала, будто игра у неё в руках. Непростительно при счёте 1:1 на "Олимпико", и он это понимает. "Фиорентина" тут же пропустила. Наставник "Салернитаны" Фабрицио Кастори признал наивность игроков в Болонье. "В Серии А всегда нужно быть сфокусированным, нельзя пропускать из пределов штрафной с такими высокими игроками". Что ж признание проблемы - первый шаг к её решению.

Украинский след

Tutto Atalanta уже заявил, что замена Папу Гомесу в "Аталанте" так и не найдена. Хотя весной все были уверены, что нашли её. Такова жизнь звезды. Та весна и титул лучшего ассистента Серии А в сезоне 2020/21 перевели Руслана Малиновского в другой разряд. Тот самый, от которого ожидают гораздо больше, ожидают блистать всегда и яростно критикуют за любую неудачу. Не факт, что Руслан был худшим в Турине, но от трех китов итальянской прессы он получил худшие оценки в команде. "5" от Gazzetta Dello Sport, "5.5" - от Corriere Dello Sport и Tuttosport.

Бергамские газеты как раз пожалели, Corriere Di Bergamo даже поставил "шестёрку". Но все говорили о его плохой физической форме. "Он устал, на большом расстоянии по уровню от предыдущего сезона. Ему нужно абсолютно изменить темп", - заявил тот же Tutto Atalanta. Будем надеяться, что скоро ситуация улучшится, последствия операции на грыже исчезнут. Да и он в одной лодке с командой, ведь говорят о плохой физической форме абсолютно всех игроков.

Руслан старался, пытался дирижировать атаками, проходить на дриблинге ещё в первом тайме. Но тогда делал это слишком медленно, терял мячи. С линии штрафной замкнул прострел очень неточным ударом. Привез опасный штрафной. А во втором тайме, как раз тогда, когда у него наконец-то начало получаться, он прекратил терять мячи, зарабатывал штрафные, даже красиво прорвался и нанёс заблокированный удар - его заменили на защитника на 76-ой минут. После чего соперник быстро сравнял счёт. Так что вина не только его.

В плохой физической форме и "Специя". Она провела большую часть межсезонья в изоляции из-за коронавируса, не сыграла ни одного контрольного матча. Трансферная работа также была провалена. Потому в первом матче лиги в заявке были лишь 16 игроков, из них три вратаря. В центре поля пришлось играть левому защитнику Симоне Бастони. Не было и Виктора Коваленко, об усталости которого сообщил официальный сайт клуба. Будем надеяться, что далее ситуация улучшится.

Лучший игрок и прорыв тура - Тамми Абрахам ("Рома"). Редко англичане начинают так в Италии

Разочарование тура - Массимилиано Аллегри ("Ювентус"). Слишком долго был в отпуске

Лучший вратарь тура - Майк Маньян ("Милан"). Может заставить забыть о Доннарумме

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Наследие Конте плюс свои добавки