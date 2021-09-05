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Романьоли хочет покинуть Милан и перейти в Лацио
Защитник желает продолжить карьеру в Риме
Экс-капитан "Милана" Алессио Романьоли может покинуть клуб. Защитник хочет перейти в "Лацио" Маурицио Сарри.
"Милан" не намерен продлевать контракт с Алессио. Игрок планирует уйти из клуба летом следующего года в качестве свободного агента, однако согласен на переход и зимой, если клубы согласуют трансфер.
В прошлом сезоне Серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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