Романьоли хочет покинуть Милан и перейти в Лацио

Экс-капитан "Милана" Алессио Романьоли может покинуть клуб. Защитник хочет перейти в "Лацио" Маурицио Сарри.

"Милан" не намерен продлевать контракт с Алессио. Игрок планирует уйти из клуба летом следующего года в качестве свободного агента, однако согласен на переход и зимой, если клубы согласуют трансфер.

В прошлом сезоне Серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.