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Романьоли хочет покинуть Милан и перейти в Лацио

Италия
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Защитник желает продолжить карьеру в Риме

Романьоли хочет покинуть Милан и перейти в Лацио

Новина українською

Экс-капитан "Милана" Алессио Романьоли может покинуть клуб. Защитник хочет перейти в "Лацио" Маурицио Сарри.

"Милан" не намерен продлевать контракт с Алессио. Игрок планирует уйти из клуба летом следующего года в качестве свободного агента, однако согласен на переход и зимой, если клубы согласуют трансфер.

В прошлом сезоне Серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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В статье: Лацио (Рим) Милан Алессио Романьоли
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Источник:
La Repubblica

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