Серия А. Наполи - Ювентус 2:1. Минус восемь мороза

Серия А. Третий тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус" 2:1

Голы: Политано 57, Кулибали 86 - Мората 10

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи (Малькюи 90), Ангисса, Руис, Элмас (Унас 46), Политано (Лосано 72), Инсинье (Зелински 73), Осимхен (Петанья 90)

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Лука Пеллегрини (Де Лихт 57), МакКенни (Рэмзи 72), Локателли, Рабио, Кулушевски, Мората (Кин 82), Бернардески

Предупреждения: Элмас 31, Лосано 89 - Локателли 45

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Уже к третьему туру "Ювентус" оказался прижатым к стене. Поражение в Неаполе отпускало "Наполи" в восьмиочковый отрыв. Что ещё хуже - старый-новый тренер Массимилиано Аллегри всё ещё видел команду предыдущего сезона - разобранную, слабую ментально, которую приходится призывать играть вместе, а не каждый за себя, уметь держать удар и отвечать на повороты сюжета. Более того, из-за сборных он потерял южноамериканцев Дибалу, Бентанкура, Куадрадо, Алекса Сандро, Данило. А также Кьезу. "Наполи" же как раз непривычно спокоен после двух побед в двух матчах.

Лучано Спаллетти даже говорит, что его команда в оптимальной ситуации. Спортивный директор Кристиано Джунтоли перед матчем говорил об уверенности команды в себе и шансе ещё больше увеличить её после этого матча. Правда, Спаллетти отвергал разговоры об очковом отрыве, заявляя, что они только мешают, отмечал, что "Юве" подойдёт к матчу злым. Этого уж точно можно было ожидать. Гордость "бьянконери", тем более на поле злейшего врага, где к тому же проиграли два предыдущих матча, должна была взыграть. Вначале она и вправду играла. Но до конца не хватило.

В первом тайме "Наполи" владел мячом 70 процентов времени, за первую 21 минуту заработал восемь угловых и четырежды пробивал по воротам головой, также постреливал издали. Вот только опасным был лишь удар головой с игры, Политано, уже на второй минуте с длинного заброса. Чуть неточно. В целом же "Ювентус" даже довольно легко справлялся с этим давлением соперника, крайне медленным и лишенным идей, лишенным поддержки крайних защитников. Иногда выходил в атаку, особенно в более спокойной второй части первого тайма. Также с плохими ударами головой и издали.

А еще дважды гости поймали соперника на грубых ошибках. Манолас и Инсинье дарили мячи на флангах, и Оспина спас лишь во втором эпизоде, от удара Кулушевски. Мората же с довольно острого угла перебросил его.

Второй тайм "Наполи" уже начал побыстрее. Зарабатывал не только угловые, но и штрафные у ворот туринцев. Идей, мысли по-прежнему не хватало. Зато хватило настырности. И ошибки Щесны. Фирменный удар Инсинье с угла штрафной был точным, но слабым, поляк мог и пытался взять его намертво, но упустил мяч, и Политано забил. Сразу же на волне гола с двух перехватов МакКенни и Инсинье обменялись ударами. Чуть неточно и точно, но слабо. Постепенно темп всё же упал, идеи вновь исчезли. Хотя давление хозяев не прекращалось. На 76-ой минуте Щесны уже потащил выстрел Руиса.

В итоге это неизысканное давление все же сработало. 13-ый угловой, Рабио не достает мяч, форвард Кин достает головой, но направляет в сторону собственных ворот. Щесны чудом вытащил этот мяч, но Кулибали затолкал его с метра.

"Ювентус" приехал в Неаполь обороняться. Искать ничью. 8:25 по ударам по воротам, 33:67 по владению мячом, 1:13 по угловым доказывают это. Учитывая кадровые и игровые проблемы команды, ничего зазорного в такой игре на таком сложном выезде нет. Проблема в том, что за два предыдущих сезона туринцы разучились обороняться, закрывать наглухо свои ворота, держать удар. Даже классический тандем Бонуччи-Кьеллини, выпущенный сегодня впервые в сезоне, не помог. Как результат - уже "минус восемь" от "Наполи" и мрачное будущее. Как минимум ближайшее.