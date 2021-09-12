Серия А. Милан - Лацио 2:0. Леау и лев

Серия А. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио" 2:0

Голы: Леау 45, Ибрагимович 67

Нереализованный пенальти: Кесси 45+6 (перекладина)

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси (Бакайоко 61, Беннасер 74), Тонали, Флоренци (Салемакерс 61), Диас (Бало-Туре 80), Леау (Ибрагимович 60), Ребич

"Лацио": Рейна, Марушич (Лаццари 64), Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Лейва, Милинкович-Савич (Башич 74), Луис Альберто, Педро (Моро 84), Иммобиле (Мурики 84), Фелипе Андерсон (Дзакканьи 64)

Предупреждения: Бакайоко 63 - Марушич 17, Рейна 45+4, Луис Альберто 45+4, Хюсай 57

"Милан" и "Лацио" в двух первых турах испробовали вкус разных и важных побед. Тяжелой гостевой, легчайшей домашней. Настало испробовать прямой бой с Топ-соперником. К нему обе подошли в очень хорошем настроении и с вопросами к форме и общему состоянию. Не факт, что "лациале" уже полностью готовы к Сарриболу. Точно не в начале матчей, ведь в двух первых турах пропускали на первых минутах. А "россонери" были не совсем готовы кадрово. В стартовом составе не появились Златан, Жиру, Кьер, Беннасер, Салемакерс. Так что от матча можно было ожидать что угодно.

Первый тайм остался за хозяевами не нокаутом, но по очкам. Они начали мощным давлением, четырьмя ударами по воротам за первые 11 минут, постоянными перехватами мяча. Томори чуть не попал головой. Хотя первый опасный момент создали гости на 17-ой минуте, до этого снизив давление соперника. Милинкович-Савич оторвался от всех, но пробил головой слабо. Далее то "Милану" удавались отрезки прессинга, перехватов, атак (Калабрия справа и Леау головой слева должны были попадать в створ), то "Лацио" удалось снижать напряжение и владеть мячом, пусть и в центре поля.

Развязка тайма наступила в его концовке. "Орлы" вроде бы наконец-то подобрались к штрафной Маньяна, Иммобиле и Андерсон даже пробивали. Но как раз в это время "дьяволы" устроили контратаку. Леау протащил мяч со своей половины поля, отдал уже в штрафную Ребичу, получил и хладнокровно покатил в угол. А в добавленное время чуть не наступил второй нокдаун, когда Иммобиле ударил по ноге Кесси. Однако Франк, дебютировавший в стартовом составе в сезоне, своим пенальти чуть не сломал перекладину.

13:2 в пользу "Милана" до перерыва по ударам по воротам, 86:50 - по передачам возле ворот соперника.

Во втором тайме подопечные Стефано Пиоли решили удерживать счет. Удерживать как следует, отталкивая игру в центр поля и предельно замедляя ее. Таким образом, 15 минут прошли без футбола. После чего оба тренера начали производить замены. Это оживило игру. Златана, не игравшего четыре месяца, тут же заблокировали возле ворот, заблокировали и Дзакканьи. Но, конечно, замены Ибры и Дзакканьи не сравнить. На 67-ой минуте хорват и швед пошли в контратаку, и Ребич выложил партнеру по команде с левого фланга идеально на пустые ворота. Второй ассист Анте в матче.

После этого гола уже не верилось, что "Лацио" способен вернуться, способен помешать сопернику установить свой рекорд всех времен - второй сезон подряд с тремя победами в трех первых матчах. Старания римлян, забросы в штрафную были гораздо менее опасными, чем контратаки "Милана". Одну из них свободный Златан завершил неожиданно неряшливым ударом. А удар Иммобиле из-под защитника взял Маньян. Чем даже оформил для своей команды седьмой "сухой" матч лиги из восьми последних.

В предыдущем сезоне "Лацио" играл в футбол, противоположный футболу Сарри. Отчетный матч показал, что до Саррибола еще работать и работать. А вот почти двухлетняя работа Пиоли дает плоды. Его команда собранна даже когда не все звезды в стартовом составе. Против же таких звезд на скамье запасных и вовсе не попрешь. Леау, что в переводе с португальского означает "лев", и Златан, что означает "лев" в переводе со всех языков, оказались слишком сильными для римлян и вывели свою команду на первое место в лиге.