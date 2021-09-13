Сарри прокомментировал удаление в матче с Миланом

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри высказался относительно своего удаления после финального свистка матча 3-го тура чемпионата Италии против "Милана" (0:2).

"Не произошло ничего особенного. Молодой парнишка показал неприличный жест, который недопустим в отношении взрослых людей. Ибрагимович все решил, заставив его принести извинения. Иногда такое случается", — приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

Сарри был удален после перепалки с хавбеком "россонери" Алексисом Салемакерсом.