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Сарри прокомментировал удаление в матче с Миланом

Италия
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Маурицио возмущен жестом Салемакерса

Сарри прокомментировал удаление в матче с Миланом

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Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри высказался относительно своего удаления после финального свистка матча 3-го тура чемпионата Италии против "Милана" (0:2).

"Не произошло ничего особенного. Молодой парнишка показал неприличный жест, который недопустим в отношении взрослых людей. Ибрагимович все решил, заставив его принести извинения. Иногда такое случается", — приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

Сарри был удален после перепалки с хавбеком "россонери" Алексисом Салемакерсом.

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В статье: Лацио (Рим) Милан Маурицио Сарри
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