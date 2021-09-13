Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сарри прокомментировал удаление в матче с Миланом
Маурицио возмущен жестом Салемакерса
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри высказался относительно своего удаления после финального свистка матча 3-го тура чемпионата Италии против "Милана" (0:2).
"Не произошло ничего особенного. Молодой парнишка показал неприличный жест, который недопустим в отношении взрослых людей. Ибрагимович все решил, заставив его принести извинения. Иногда такое случается", — приводит слова итальянского специалиста Football Italia.
Сарри был удален после перепалки с хавбеком "россонери" Алексисом Салемакерсом.
Популярное сейчас
- "Никто не притронулся к пирогу". Голкипер МЮ рассказал о влиянии Роналду на командный ужин
- Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- ВПК-Агро отказался играть кубковый матч с Днепром-1 на Днепр-Арене
- Соль футбольной земли. Марио Манджукич: карьера как пример молодым
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО