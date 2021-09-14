Сезон точно начался. Итоги третьего тура Серии А

Эмполи - Венеция 1:2

Наполи - Ювентус 2:1

Аталанта - Фиорентина 1:2

Сампдория - Интер 2:2

Кальяри - Дженоа 2:3

Специя - Удинезе 0:1

Торино - Салернитана 4:0

Милан - Лацио 2:0

Рома - Сассуоло 2:1

Болонья - Эллас Верона 1:0

Многие тренеры, например, Джан Пьеро Гасперини, заявляли, что настоящий сезон в Серии А начнётся лишь в сентябре. По уровню игры первый сентябрьский тур подтвердил их правоту. 29 голов, драмы, камбеки, сенсации, крайне любопытные противостояния и тенденции - нечего и желать большего. Хотя некоторые, в том числе и сам Гасперини, забыли проснуться. Ну а состояние "Ювентуса" и его восьмиочковое отставание от лидеров приходится объяснять гораздо более жёсткими словами.

"Наполи" - "Ювентус"

"Сегодня "Ювентус" не способен создавать и защищать себя, не способен придумывать что-то или концентрироваться. Он ещё не решил, кем быть". К этому заключению Gazzetta Dello Sport даже не нужно ничего добавлять. "Юве" ныне слаб, и вряд ли команда. Потому можно понять Массимилиано Аллегри, говорившего о хорошей игре в Неаполе и больших шагах вперёд. Он хотя бы понял, что на сегодня на таком выезде можно лишь надеяться отстоять в обороне и поймать соперника на ошибках. Но и стоять туринцы уже не могут, поскольку уже третий год сами привозят себе голы.

В первом тайме все как раз работало по плану. Даже при том, что гости приехали без южноамериканцев и Федерико Кьезы. Глухая оборона даже довольно легко перекрывала соперника, удалось поймать его на двух грубых ошибках и одну из них реализовать. Во втором также было реально удержать хотя бы ничью. Но очередная грубая ошибка Щесны, а в концовке матча - дикий удар Кина по своим воротам - оставили "Ювентус" без побед в первых трех турах во второй раз за 52 года.

Да, в первый раз, в сезоне 2015/16, он в итоге взял Скудетто, но сейчас голодных и собранных соперников больше. А сам он разобран и нервничает. Насколько нервничает? Показывает ссора Аллегри и Лучано Спаллетти после финального свистка по вине первого.

"Наполи" и "Ювентус" поменялись местами. В южном клубе как раз царят тишина, спокойствие и солидность. Алессандро Дель Пьеро в этом и видит разницу между клубами. За что хвалит Спаллетти. И не он один заметил эту тишину. Неаполитанцы не сделали в матче ничего особенного, вообще-то, играли слишком медленно и неизысканно, из 67-ми процентов владения мячом, 21:8 по ударам по воротам и 13:1 по угловым создали мало. Но в итоге их настойчивость и терпение, банальный удар по воротам и затем угловой принесли победу.

К тому же, как раз они нашли замену своим потерям. Опорник Ангисса, взятый всего лишь в "Фулхэме", мощной уверенной игрой уже в дебютном матче восхитил всю Италию. В чем, кстати, Спаллетти выражал уверенность еще до матча. А это также признак спокойствия и работы тренера. И это при том, что ранее нервный Лучано всегда проигрывал спокойным "Ювентусу" и Аллегри. Все перевернулось с ног на голову.

"Аталанта"

В "Аталанте" как раз слишком спокойны. По крайней мере - внешне. Гасперини заявляет, что в матчах против "Болоньи" и "Фиорентины" его команда много создала, и он доволен игрой. А результат второго матча, по его мнению, определили эпизоды и судейские ошибки. По судейству весь клуб выступал весьма громко, атакуя бригаду неопытного Валерио Марини. Но все это выглядело лишь дымовой завесой, призванной прикрыть проблемы. "Аталанта" Гасперини всегда начинает сезон слабыми результатами, но сейчас она ещё и играет плохо. Самое страшное - крайне медленно, устало.

В первом тайме впервые в эру Гасперини она нанесла всего один удар по воротам. Да и тот плохой. Матч завершила с тремя ударами в створ. Во втором тайме, когда, как признал сам тренер, появилось больше простора, не сумела наглухо перекрыть соперника, создала больше, но недостаточно, не выглядела монолитной в центре поля. Слова Гаспа о том, что в этом матче она создала много, не выдерживают критики. Да и судейство было в порядке. Была рука Меле, двигавшаяся к мячу, была попытка Сапаты пробить по воротам, то есть его явное участие в эпизоде из офсайда.

"Аталанта" беспокоит.

"Интер"

"Интер" также спокойнее, чем нужно. Шесть очков в первых двух матчах усыпили. У него явные проблемы с обороной, которая ничем не напоминает стену времён Антонио Конте. От "Сампдории" защита пропустила после недопустимого бардака при угловом и недопустимого упущения левого защитника соперника для удара слёта. Весь матч провела слишком вальяжно, в низком темпе. Забила со штрафного и перехвата и впечатляла лишь минут десять сразу после 2:2. Да даже уступила владение мячом команде, которая терпеть его не может, нанесла всего восемь ударов по воротам.

Симоне Индзаги перед своим двухсотым матчем в карьере предупреждал о сложном упрямом сопернике, но команда ментально к нему не подготовилась. И это при том, что проиграла ему предыдущий матч на этом стадионе и в целом три из предыдущих семи (также с одной ничьей). После матча он также заявил о хорошей игре, то есть также запустил дымовую завесу.

"Интер" слишком подумал о "Реале" в Лиге Чемпионов, или же все ещё недостаточно силён? И то, и другое, но больше второе. Нужно работать и бороться далее, о чем после матча говорили игроки.

"Милан" - "Лацио"

А вот "Милан" реально силен. Почти два года работы Стефано Пиоли дают результат. У команды очень мощный фундамент, ясные игровые принципы, вера в тренера и самих себя. А летом она ещё решила свою главную проблему - скамью запасных. Уже ставший глухим запасным капитан Алессио Романьоли вышел и отыграл отлично. Сандро Тонали взрослеет на глазах. Флоренци предоставил отдых Салемакерсу и прикрыл правый фланг. В атаке уже отличились и Жиру, и Леау, и Ребич. И Златан. Ибра вернулся после 140-ка дней травмы и через семь минут после выхода на замену забил.

Первый серьёзный экзамен в сезоне "россонери" даже без Жиру, Ибры, Кьера, Салемакерса, Беннасера в первых 11-ти сдали на отлично. Они просто смели с поля "Лацио". В атаке нужно добавлять (два гола в контратаках благодаря скорости и технике Леау и Ребича), но в центре поля и в обороне делали что хотели. В частности, оформив седьмой "сухой" матч из последних восьми. В итоге по ударам они вышли на 21:8. А владение мячом уступили, но с целью заставить соперника пасовать у его ворот. "Идеальный матч против сильной команды", - логичный итог Романьоли.

"Лацио" же оказался абсолютно не готов. В эру Симоне Индзаги он боролся с "Миланом" в разы плотнее, последний матч и вовсе выиграл со счётом 3:0. А здесь просто плясал под дудку соперника без шансов вырваться из тисков. Впрочем, ясно, что для перехода на противоположный Индзаги футбол нужно время. Саррибол сразу не ставится.

Впервые в своей истории "Милан" начал два сезона подряд тремя победами подряд.

"Рома"

"Рома" на игровой шкале грандов где-то посредине. Она ещё не способна контролировать игру весь матч, проседает в центре поля, мало создаёт в позиционной атаке. Как признался Жозе Моуриньо, матч против "Сассуоло" мог завершиться со счетом и 6:6, и 7:7, и 2:1 в пользу соперника. "Нероверди" немало доминировали, вполне могли продлить серию гостевых побед до пяти и уж точно не проиграть "Роме" пятый матч из шести последних. Но в этом сезоне в плане характера римляне уж точно фундаментально изменились. Они умеют бороться и уверены в себе.

В целом матч был просто великолепным, в сумасшедшем темпе, с ливнем опасных моментов. Особенно - во втором тайме. Настоящее, чистое наслаждение. Вместе с тем, его главный итог - выход "Ромы" на первое место в лиге, впервые в карьере Моура начало сезона пятью победами подряд. Сам он признался, что очень боялся проиграть в своём тысячном матче в карьере тренера. Но в итоге "кто-то наверху решил, что я заслуживаю такую память на юбилей". И вправду отличный подарок для него. И захватывающая игра, и характер его команды, и три очка.

Не случайно Жозе праздновал гол Эль-Шаарави на 92-ой минуте сумасшедшим забегом вдоль поля, уже ставшим мегапопулярным в соцсетях. И не случайно говорил, что чувствует себя 12-летним, только познающим футбол. Такой матч и такое начало сезона его команды в целом ожидаемо вызвали такие сильные эмоции.

Другие

Третий тур стал демонстраций силы лидеров второго эшелона, главных претендентов на восьмое, а то и седьмое место. "Сампдория" осталась такой же мощной, как и была с Клаудио Раньери. Роберто Д'Аверса даже пожалел, что его команда не добыла лучший результат, чем ничья с "Интером". "Сассуоло" остался таким же мощным и весёлым, как и во времена Роберто Де Дзерби. Ну а "Фиорентина" после сезонов страданий обрела новую жизнь с Винченцо Итальяно. Последний также смело заявил, что его команда должна была забивать "Аталанте" и третий гол в контратаках.

Новый член второго эшелона (временный?) также проявил характер, хотя и против гораздо более скромного соперника. "Удинезе" выдержал сложную вязкую битву в Специи, атаковал реже, но отбился и в итоге забил на 89-ой минуте. У него уже в семь раз больше очков, чем у "Ювентуса", с которым сыграл вничью в первом туре. Возможно, перейдёт в лидеры эшелона и "Болонья". Команда, которая в 2020-ом году дошла до 41-го матча с пропущенными подряд, теперь не пропустила дважды подряд и также с семью очками.

Добрые слова также в адрес "Дженоа" и "Венеции" из эшелона борьбы за выживание. Первая уже была на пути к нулю очков после трёх туров и "гарній новій пісні" ужасного начала сезона со сменой тренера. Но тремя ударами головой за 19 минут поразила "Кальяри".

Вторая после 0:5 в двух первых турах собралась и при полном игровом преимуществе "Эмполи" победила победителя "Ювентуса".

А вот "Кальяри", "Эмполи", "Специю" и "Салернитану" не за что хвалить. Аурелио Андреаццоли ещё перед матчем опасался, что после победы над "Юве" его команда не настроится. Угадал. "Специя" не реализовала преимущество, пропустила в концовке, вышла уже на 20 матчей подряд с пропущенными. Дома, на реконструированном стадионе, при отличной поддержке болельщиков. А "Салернитана" уже со вторым 0:4 подряд. Так она встретила подписание Франка Рибери.

Нет добрых слов и о "Вероне". Команда Топ-10 двух последних сезонов с Иваном Юричем с Эусебио Ди Франческо сейчас 19-я с нулём очков. После диких провалов тренера в "Сампдории" и "Кальяри" ему грозит ещё один.

Украинский след

Некоторые СМИ также отмечали игру центрального защитника Паломино, форварда Сапаты, но в целом были единодушны. Руслан Малиновский был лучшим в "Аталанте" в субботу. За 40 минут на поле он успел в центре поля и атаке больше, чем любой другой - за 90. Да без него атаки и скорости просто не было. Руслан же сразу же классным пасом вразрез вывел Сапату один-на-один (вратарь), проходами на дриблинге зарабатывал штрафные, увеличил скорости, в концовке забрасывал опасные мячи в штрафную. Все крупные СМИ поставили ему 6.5, а Tuttosport и Евроспорт - даже 7.

Проблем с оценкой его игры две. Он не пробивал по воротам и не помог команде набрать очки. Он был лучшим среди худших. Хотя, конечно, вопросы к нему по этому матчу нужно обращать в последнюю очередь. А первый - к Гасперини. Почему в запасе начал матч игрок, который рано вернулся из сборной и обожает играть против "Фиорентины", ведь набрал против неё два гола и три ассиста в предыдущих четырёх матчах?

К Виктору Коваленко в его дебютном выходе в стартовом составе в Серии А отношение иное. Его признали одним из худших в "Специи", если не худшим. Евроспорт поставил "пятерку" и заявил, что он "плакал, когда мяч попадал к нему, и его обходили в мгновение ока". Другие поставили 5.5, отмечая слишком много потерь, "несыгранность с командным механизмом". "Должен быть самым техничным в центре поля "Специи", но видели от него очень мало", - заявили в Gazzetta Dello Sport. Более того, заменившие его на 62-ой минуте Агудело и Верде сразу же обострили игру хозяев.

Я считаю, что Евроспорт слишком строг и в оценке, и в пояснении. Правы остальные. Потерь было много, он часто уходил вперёд и терял связь с другими опорниками. Хотя, когда возвращался назад, неплохо разыгрывал. А дважды очень хорошо прорвался в штрафную соперника (с помощью "стенки" и дриблинга) и был остановлен с трудом. Однако в целом выступление не внушает оптимизм в плане борьбы за стартовый состав.

Лучший игрок тура - Анте Ребич ("Милан"). Два отличных ассиста в контратаках

Прорыв тура - Златан Ибрагимович ("Милан"). Вернулся как Златан

Разочарование тура - "Аталанта". Механизм барахлит

Лучший вратарь тура - Руй Патрисиу ("Рома"). Спасал от убойных контратак "Сассуоло"

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Построил мощную команду