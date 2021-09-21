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"Негр и обезьяна". Фанаты Ювентуса оскорбляли голкипера Милана на почве расизма

Италия
(1 голосов)

Дикость

"Негр и обезьяна". Фанаты Ювентуса оскорбляли голкипера Милана на почве расизма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь итальянского "Милана" Майк Меньян был оскорблен на расистской почве перед матчем 4-го тура Серии А с "Ювентусом". Болельщики "Старой синьоры" во время разминки 26-летнего француза называли его "негром" и "обезьяной".

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Майк оказался стойким и никак не реагировал на оскорбления.

Поединок завершился со счетом 1:1. На гол Мораты ответил Ребич. "Милан" делит второе место с "Интером" (10 очков), "Ювентус" с 2 зачетными пунктами занимает 18-ю позицию. Напомним, в прошлом сезоне Меньян стал чемпионом Франции в составе "Лилля", летом "россонери" выкупили контракт Майка за 13 миллионов евро.

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В статье: расизм Ювентус (Турин) Милан Майк Меньян
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Комментарии (4)
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SeventyFour (Phoenix)
21.09.2021 в 14:49
Juve, storia di un Grande Amore! White lives matter
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football_soccer (Украина)
21.09.2021 в 14:10
отчасти прав, что заигнорил, но с другой стороны , мог бы бросить разминку, перелезть через щит и прям там загасить этот биомусор. Такие только силу понимают, в любой точке планеты быдло есть быдло
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Alex_ForzaMilan (Київ)
21.09.2021 в 13:49
Які вболівальники такий і клуб.
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
21.09.2021 в 13:33
Это он еще к лациале не приезжал...
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