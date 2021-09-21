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"Негр и обезьяна". Фанаты Ювентуса оскорбляли голкипера Милана на почве расизма
Дикость
Getty Images / Global Images Ukraine
Вратарь итальянского "Милана" Майк Меньян был оскорблен на расистской почве перед матчем 4-го тура Серии А с "Ювентусом". Болельщики "Старой синьоры" во время разминки 26-летнего француза называли его "негром" и "обезьяной".
Майк оказался стойким и никак не реагировал на оскорбления.
September 20, 2021
Поединок завершился со счетом 1:1. На гол Мораты ответил Ребич. "Милан" делит второе место с "Интером" (10 очков), "Ювентус" с 2 зачетными пунктами занимает 18-ю позицию. Напомним, в прошлом сезоне Меньян стал чемпионом Франции в составе "Лилля", летом "россонери" выкупили контракт Майка за 13 миллионов евро.
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