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Луческу и научная революция: от школьных тетрадей до аналитики для ПСЖ

Италия
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Мистер, которого вы не знали

Луческу и научная революция: от школьных тетрадей до аналитики для ПСЖ

Фото: cultofcalcio.com/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу любит вспоминать, как тренировал в Италии, хотя и не был там успешен.

Скорее, успехом был сам факт работы тренера из коммунистического блока в лучшем на тот момент чемпионате Европы. Да что там! Чтоб привезти Луческу на Апеннины, клубы вели настоящую борьбу. Ромео Анконетани, президент "Пизы", даже лично летал чартером в Бухарест.

Впрочем, даже после этого Мистер еще колебался - его экс-помощник в "Пизе" Мауро Вивиани не даст соврать:

"Мы уже подогнали автобус, но Луческу все не было. Когда я зашел в комнату, он сидел в задумчивости, а потом сказал: "Мауро, я не поеду в Пизу, давай лучше в "Атлетико"! В конце концов, мне удалось посадить его в автобус".

Вот так Мирча и попал в Серию А. Начал за здравие, как и ожидалось, но постепенно его романтичный, атакующий футбол развалился под напором элитных оборон клубов Серии А. "Пиза" скатывалась в зону вылета, приводя в бешенство Анконетани.

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Ромео Анконетани и его соль

Синьор Ромео вообще был очень эксцентричным персонажем - ревнивым к славе, суеверным, импульсивным, но при этом бесконечно влюбленным в футбол. У Луческу есть про него множество удивительных историй:

"Анконетани всегда носил полные карманы соли, которую рассыпал перед выходом на поле, был очень суеверен. Еще он готовил сухую пасту и горе тому, кто ее не ел. Он вел себя в клубе, как хозяин и отец одновременно. Вы знали, что зарплату он всегда выплачивал лишь в конце сезона? Он говорил, что так мы будем выкладываться на полную.

После победы он мог свозить нас в магазин, где для нас покупал любую одежду - у меня до сих пор есть пуловер Missoni того времени. Если же мы проигрывали, то президент мог придумать наказание. Например, поднять всех в семь утра, чтобы выйти на прогулку. Его не интересовало, что на улице минус 10. По сути, он хотел сам решать все, даже тактику".

Немудрено, что у такой команды не получилось - Мирча продержался 24 тура, после чего ушел, а "Пиза" вылетела.

***

Интересно, что и после неудачи предложений меньше не стало. "Порту", как писала Gazzetta dello Sport, даже закрывал Луческу в гостиничном номере, чтобы проработать детали контракта.

Но что Луческу? Он выбрал "Брешиа" и Серию Б! Начало девяностых было золотой эпохой Кальчо - даже во втором дивизионе можно было встретить Батистуту, Бирхоффа, Индзаги. Луческу выбрал конкуренцию и развитие; трофеи придут к нему гораздо позже. И восточнее.

Ну и потом, как он мог бросить дело, которое они начали с Адриано Баккони? Это было больше, чем футбол - это был прорыв, который следовало развивать.

Если вкратце, речь шла о новой модели анализа выступлений футболистов и целых команд на основе видео - Луческу и Баккони создавали систему, которая бы предоставляла тренеру всю необходимую информацию в оцифрованном виде.

"Луческу прибыл после ЧМ-1990. Тогда-то мне открылся новый мир. Я был тренером по физподготовке, а то, что заставлял меня выполнять Мирча, было другим. Я будто заново пошел в школу. Тогда еще абсолютно никто не анализировал с помощью компьютера футбольные матчи. Мы изобрели эту систему, начиная с мониторинга встреч, сыгранных "Пизой". Мы были первопроходцами. Концепт анализа принадлежит Луческу, а потом, с помощью специалистов в информатике, нам удалось автоматизировать ее", - объясняет Баккони.

***

В "Брешиа" они, естественно, поехали вместе и за следующие пять лет дважды вылетали из Серии А и дважды туда возвращались. Шансов взлететь выше не было - "Ласточки" распродавали своих звезд при первой возможности.

Зато это было весело, особенно сезон-1992/93, когда Мирча собрал Brescia Romena - уникальный для Серии А проект с румынами в главных ролях. В те годы были популярны легионерские трио - например, "Милан" был голландским, "Рома" - бразильская, "Кальяри" - уругвайским, "Лечче" - российским и тд. Так вот, Луческу создал румынскую "Брешиа". Под него в клуб приехали Дорин Матеуц ("Сарагоса"), Иоанн Сабэу ("Фейенорд"), Флорин Рэдучою ("Верона") и сам Георге Хаджи, прибывший прямиком из "Реала".

В итоге команда дала бой всем грандам - не проиграла "Юве" (2:0 и 0:0) и "Наполи" (2:1, 0:0), победила "Лацио" (2:0) и "Рому" (3:2), но вылетела из-за осечек против середняков и аутсайдеров. Румыны забили 22 из 36 голов "Брешиа" в том сезоне.

Рэдучою на волне успеха с Il Luce пошел в "Милан", Хаджи триумфально съездил на ЧМ - короче, работа с Луческу всем пошла на пользу.

Ну а самому Мистеру явно пошла на пользу FARM, или Football Athletic Results Manager.

***

Первое время анализ видеокассет с матчами проводился вручную Баккони и его друзьями. На это уходило огромное количество времени и усилий. К счастью, компьютерная революция уже стучала в двери.

"Мне повезло познакомиться с группой инженеров и специалистов по информатике из Национального центра исследований Пизы, которые являются лучшими умами тамошнего университета. Мы показали им проект. Работы над программой FARM велись с 1991 года и до первых месяцев 1994 года", - вспоминает Баккони.

Сегодня он мультимиллионер. Свои аналитические способности Баккони продает очень дорого богатейшим клубам планеты. Также он консультировал сборную Италии на ЧМ-2006, а позже работал с Роберто Манчини, с которым вместе учился в Коверчано.

В FARM Баккони и Луческу вложились поровну - по 50 млн лир (примерно по 35 тысяч евро). Вскоре их пути разошлись после того, как Мирча покинул Италию, но идея продолжила жить. Уже в сезоне-1994/95 услуги FARM заказали "Ювентус", "Лацио" и еще половина грандов Серии А.

Через несколько лет Баккони и его сотрудники уже получали всю аналитику прямо в режиме реального времени - технологии не стояли на месте. FARM устаревал, точно как пейджеры, и его место заняла новая программа Digital Soccer, которая уверенно шагнула на мировые рынки. Среди ее клиентов гранды АПЛ, знаменитая академия Клерфонтен, сверхбогатый "ПСЖ".

***

Луческу не получил с этого ни копейки - только возможность напоминать в интервью, мол, революция началась с его идеи. Мирча вообще любит рассказывать о своих удачах, такой уж он есть.

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Луческу в "Корвинуле" - так все начиналось

По его словам, первую аналитику он "заказывал" у своего друга Овидиу Годю и его сестры - их задачей было смотреть матчи "Корвинула", первой команды Луческу, и отмечать количество спринтов, передач и перехватов, совершенных лидерами - Андоне, Редником и Кляйном. Полученные данные "аналитики" записывали в обычные школьные тетрадки.

Увлеченность Луческу статистикой стала притчей во языцех. Главред румынского издания ProSport Михай Чукэ рассказывал байку, как в 80-х Мирча допоздна засиживался в библиотеке за чтением зарубежных футбольных журналов, и в какой-то момент в читальню зачастила блондинка. Так вот, лишь через несколько дней Мирча заметил, что это была его жена!

С годами это не поменялось. Когда Луческу поехал в Турцию, то первым делом позвонил старому другу Баккони, но тот уже был слишком востребован для Стамбула, поэтому прислал своего ученика - Карло Николини. Вы наверняка помните его по "Шахтеру" - всегда сосредоточенный, коротко стриженный, в очках.

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Баккони и Луческу сегодня

В Киев он с Луческу не поехал - типа, из идейных соображений, а может "Горняки" просто перебили предложение, кто знает? В конечном счете, это не сыграло никакой роли. Он лишь ученик, тогда как "Динамо" заполучило учителя, который одновременно и тренирует, и преподает футбол.

Его, пожалуй, главный урок: ученье - свет, а вот неученье - это вам и "горящие глаза", и "честь футболки", и "сердце с яйцами" и много чего еще.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Георге Хаджи коллекция UA-Футбол Брешиа
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