Луческу и научная революция: от школьных тетрадей до аналитики для ПСЖ

Мирча Луческу любит вспоминать, как тренировал в Италии, хотя и не был там успешен.

Скорее, успехом был сам факт работы тренера из коммунистического блока в лучшем на тот момент чемпионате Европы. Да что там! Чтоб привезти Луческу на Апеннины, клубы вели настоящую борьбу. Ромео Анконетани, президент "Пизы", даже лично летал чартером в Бухарест.

Впрочем, даже после этого Мистер еще колебался - его экс-помощник в "Пизе" Мауро Вивиани не даст соврать:

"Мы уже подогнали автобус, но Луческу все не было. Когда я зашел в комнату, он сидел в задумчивости, а потом сказал: "Мауро, я не поеду в Пизу, давай лучше в "Атлетико"! В конце концов, мне удалось посадить его в автобус".

Вот так Мирча и попал в Серию А. Начал за здравие, как и ожидалось, но постепенно его романтичный, атакующий футбол развалился под напором элитных оборон клубов Серии А. "Пиза" скатывалась в зону вылета, приводя в бешенство Анконетани.

Ромео Анконетани и его соль

Синьор Ромео вообще был очень эксцентричным персонажем - ревнивым к славе, суеверным, импульсивным, но при этом бесконечно влюбленным в футбол. У Луческу есть про него множество удивительных историй:

"Анконетани всегда носил полные карманы соли, которую рассыпал перед выходом на поле, был очень суеверен. Еще он готовил сухую пасту и горе тому, кто ее не ел. Он вел себя в клубе, как хозяин и отец одновременно. Вы знали, что зарплату он всегда выплачивал лишь в конце сезона? Он говорил, что так мы будем выкладываться на полную.

После победы он мог свозить нас в магазин, где для нас покупал любую одежду - у меня до сих пор есть пуловер Missoni того времени. Если же мы проигрывали, то президент мог придумать наказание. Например, поднять всех в семь утра, чтобы выйти на прогулку. Его не интересовало, что на улице минус 10. По сути, он хотел сам решать все, даже тактику".

Немудрено, что у такой команды не получилось - Мирча продержался 24 тура, после чего ушел, а "Пиза" вылетела.

Dinamo Bükreş ve Romanya’daki başarılarından sonra Lucescu’yu isteyen ilk Avrupa takımı İtalya’nın mütevazı kulübü Pisa oldu. Lucescu Pisa’ya gittikten sonra henüz Avrupa tecrübesi olmamasına rağmen takıma ilk kazandırdığı futbolcu 20 yaşındaki Diego Pablo Simeone’ydi. pic.twitter.com/DJUNFv0ZIR — Harun Gündüz (@harungunduz_) April 27, 2021

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Интересно, что и после неудачи предложений меньше не стало. "Порту", как писала Gazzetta dello Sport, даже закрывал Луческу в гостиничном номере, чтобы проработать детали контракта.

Но что Луческу? Он выбрал "Брешиа" и Серию Б! Начало девяностых было золотой эпохой Кальчо - даже во втором дивизионе можно было встретить Батистуту, Бирхоффа, Индзаги. Луческу выбрал конкуренцию и развитие; трофеи придут к нему гораздо позже. И восточнее.

Ну и потом, как он мог бросить дело, которое они начали с Адриано Баккони? Это было больше, чем футбол - это был прорыв, который следовало развивать.

Если вкратце, речь шла о новой модели анализа выступлений футболистов и целых команд на основе видео - Луческу и Баккони создавали систему, которая бы предоставляла тренеру всю необходимую информацию в оцифрованном виде.

"Луческу прибыл после ЧМ-1990. Тогда-то мне открылся новый мир. Я был тренером по физподготовке, а то, что заставлял меня выполнять Мирча, было другим. Я будто заново пошел в школу. Тогда еще абсолютно никто не анализировал с помощью компьютера футбольные матчи. Мы изобрели эту систему, начиная с мониторинга встреч, сыгранных "Пизой". Мы были первопроходцами. Концепт анализа принадлежит Луческу, а потом, с помощью специалистов в информатике, нам удалось автоматизировать ее", - объясняет Баккони.

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В "Брешиа" они, естественно, поехали вместе и за следующие пять лет дважды вылетали из Серии А и дважды туда возвращались. Шансов взлететь выше не было - "Ласточки" распродавали своих звезд при первой возможности.

Зато это было весело, особенно сезон-1992/93, когда Мирча собрал Brescia Romena - уникальный для Серии А проект с румынами в главных ролях. В те годы были популярны легионерские трио - например, "Милан" был голландским, "Рома" - бразильская, "Кальяри" - уругвайским, "Лечче" - российским и тд. Так вот, Луческу создал румынскую "Брешиа". Под него в клуб приехали Дорин Матеуц ("Сарагоса"), Иоанн Сабэу ("Фейенорд"), Флорин Рэдучою ("Верона") и сам Георге Хаджи, прибывший прямиком из "Реала".

В итоге команда дала бой всем грандам - не проиграла "Юве" (2:0 и 0:0) и "Наполи" (2:1, 0:0), победила "Лацио" (2:0) и "Рому" (3:2), но вылетела из-за осечек против середняков и аутсайдеров. Румыны забили 22 из 36 голов "Брешиа" в том сезоне.

Рэдучою на волне успеха с Il Luce пошел в "Милан", Хаджи триумфально съездил на ЧМ - короче, работа с Луческу всем пошла на пользу.

Ну а самому Мистеру явно пошла на пользу FARM, или Football Athletic Results Manager.

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Первое время анализ видеокассет с матчами проводился вручную Баккони и его друзьями. На это уходило огромное количество времени и усилий. К счастью, компьютерная революция уже стучала в двери.

"Мне повезло познакомиться с группой инженеров и специалистов по информатике из Национального центра исследований Пизы, которые являются лучшими умами тамошнего университета. Мы показали им проект. Работы над программой FARM велись с 1991 года и до первых месяцев 1994 года", - вспоминает Баккони.

Сегодня он мультимиллионер. Свои аналитические способности Баккони продает очень дорого богатейшим клубам планеты. Также он консультировал сборную Италии на ЧМ-2006, а позже работал с Роберто Манчини, с которым вместе учился в Коверчано.

В FARM Баккони и Луческу вложились поровну - по 50 млн лир (примерно по 35 тысяч евро). Вскоре их пути разошлись после того, как Мирча покинул Италию, но идея продолжила жить. Уже в сезоне-1994/95 услуги FARM заказали "Ювентус", "Лацио" и еще половина грандов Серии А.

Через несколько лет Баккони и его сотрудники уже получали всю аналитику прямо в режиме реального времени - технологии не стояли на месте. FARM устаревал, точно как пейджеры, и его место заняла новая программа Digital Soccer, которая уверенно шагнула на мировые рынки. Среди ее клиентов гранды АПЛ, знаменитая академия Клерфонтен, сверхбогатый "ПСЖ".

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Луческу не получил с этого ни копейки - только возможность напоминать в интервью, мол, революция началась с его идеи. Мирча вообще любит рассказывать о своих удачах, такой уж он есть.

Луческу в "Корвинуле" - так все начиналось

По его словам, первую аналитику он "заказывал" у своего друга Овидиу Годю и его сестры - их задачей было смотреть матчи "Корвинула", первой команды Луческу, и отмечать количество спринтов, передач и перехватов, совершенных лидерами - Андоне, Редником и Кляйном. Полученные данные "аналитики" записывали в обычные школьные тетрадки.

Увлеченность Луческу статистикой стала притчей во языцех. Главред румынского издания ProSport Михай Чукэ рассказывал байку, как в 80-х Мирча допоздна засиживался в библиотеке за чтением зарубежных футбольных журналов, и в какой-то момент в читальню зачастила блондинка. Так вот, лишь через несколько дней Мирча заметил, что это была его жена!

С годами это не поменялось. Когда Луческу поехал в Турцию, то первым делом позвонил старому другу Баккони, но тот уже был слишком востребован для Стамбула, поэтому прислал своего ученика - Карло Николини. Вы наверняка помните его по "Шахтеру" - всегда сосредоточенный, коротко стриженный, в очках.

Баккони и Луческу сегодня

В Киев он с Луческу не поехал - типа, из идейных соображений, а может "Горняки" просто перебили предложение, кто знает? В конечном счете, это не сыграло никакой роли. Он лишь ученик, тогда как "Динамо" заполучило учителя, который одновременно и тренирует, и преподает футбол.

Его, пожалуй, главный урок: ученье - свет, а вот неученье - это вам и "горящие глаза", и "честь футболки", и "сердце с яйцами" и много чего еще.