Жиру: Решение покинуть Челси было очевидным

Французский нападающий "Милана" Оливье Жиру дал комментарий об уходе из "Челси" прошлым летом.

"Мне нравилась АПЛ, но в какой-то момент пришлось принять это решение. Я сказал Тухелю, что последние три месяца были слишком трудными для меня.

Решение покинуть "Челси" было очевидным. Я двигался вперед, сохраняя в памяти все моменты, пережитые в этом клубе. Некоторые были прекрасными, другие — хуже, но мы выиграли три важных трофея вместе", - сказал Жиру.