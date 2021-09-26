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Жиру: Решение покинуть Челси было очевидным
Игрок рассказал о своем прошлом
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский нападающий "Милана" Оливье Жиру дал комментарий об уходе из "Челси" прошлым летом.
"Мне нравилась АПЛ, но в какой-то момент пришлось принять это решение. Я сказал Тухелю, что последние три месяца были слишком трудными для меня.
Решение покинуть "Челси" было очевидным. Я двигался вперед, сохраняя в памяти все моменты, пережитые в этом клубе. Некоторые были прекрасными, другие — хуже, но мы выиграли три важных трофея вместе", - сказал Жиру.
Оливье выступал за "синих" два с половиной года. Летом текущего года нападающий перешел в "Милан" за 1 млн евро.
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