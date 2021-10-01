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Кьеза: Проблемы с Аллегри – это выдумки СМИ

Италия
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Полузащитник заверил, что никаких конфликтов нет

Кьеза: Проблемы с Аллегри – это выдумки СМИ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза, после победы над "Челси" (1:0) ответил на слухи касаемо конфликтов в команде. "Я делаю все, что просит тренер, никаких проблем нет", – сказал он.

"У меня никогда не было никаких проблем с тренером, все это выдумки СМИ. Я делаю все, что он просит, никаких проблем нет.

Я знаю, что вы (журналисты) любите, когда "Ювентус" плохо стартует, и начинаете обсуждать бессмысленные сплетни, но все мы поддерживаем тренера и хотим, чтобы "Ювентус" вернулся к доминированию в борьбе за скудетто", – заявил Кьеза.

Напомним, что у "Ювентуса" 4 победы в 8 первых матчах сезона, а также 2 поражения и две ничьи. Сейчас клуб идёт на 10 месте в Серии А с 8 очками.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Челси (Лондон) Федерико Кьеза
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Источник:
football-italia.net

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