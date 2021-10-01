Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кьеза: Проблемы с Аллегри – это выдумки СМИ
Полузащитник заверил, что никаких конфликтов нет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза, после победы над "Челси" (1:0) ответил на слухи касаемо конфликтов в команде. "Я делаю все, что просит тренер, никаких проблем нет", – сказал он.
"У меня никогда не было никаких проблем с тренером, все это выдумки СМИ. Я делаю все, что он просит, никаких проблем нет.
Я знаю, что вы (журналисты) любите, когда "Ювентус" плохо стартует, и начинаете обсуждать бессмысленные сплетни, но все мы поддерживаем тренера и хотим, чтобы "Ювентус" вернулся к доминированию в борьбе за скудетто", – заявил Кьеза.
Напомним, что у "Ювентуса" 4 победы в 8 первых матчах сезона, а также 2 поражения и две ничьи. Сейчас клуб идёт на 10 месте в Серии А с 8 очками.
Популярное сейчас
- Стали известны детали конфликта Сидорчука с Пятовым в матче за Суперкубок
- Леоненко: Отрыв Шахтера от Динамо в УПЛ должен быть очков 20
- Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской
- Кризис Evergrande. Многократный чемпион Китая ФК Гуанчжоу близок к банкротству
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила