Серия А. Наполи побеждает на характере, Рома - на классе

Серия А. Седьмой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Наполи" 1:2

Голы: Кварта 28 - Лосано 39, Ррахмани 50

Нереализованный пенальти: Инсинье 38 (вратарь)

"Фиорентина": Драговски, Одриосола (Бенасси 77), Миленкович, Кварта, Бираги, Данкан (Мале 77), Пулгар (Торрейра 65), Бонавентура (Кокорин 78), Кальехон (Соттил 57), Влахович, Гонсалес

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Ангисса, Руис (Мертенс 84), Лосано (Политано 57), Зелински (Элмас 57), Инсинье (Демме 70), Осимхен (Петанья 84)

Предупреждения: Бонавентура 31, Кварта 36, Пулгар 52 - Ангисса 54, Руи 67, Демме 90+1

На первое поражение в сезоне в менее важном турнире - Лиге Европы - "Наполи" отреагировал острее, чем следовало. Еще во время матча Лучано Спаллетти устроил перепалку со штабом московского "Спартака", довольно жестко критиковал своих подопечных за игру в крайностях - то слишком в обороне, то слишком авантюрно, неорганизованно. В таком состоянии выезд во Флоренцию таил особые сложности. Сам Спаллетти восхищенно говорил об агрессивном прессинге "фиалок", о их "идеальном" первом тайме против "Интера", о вражде между болельщиками клубов.

Все эти компоненты должны были создать захватывающую битву с совершенно непредсказуемым результатом. Хотя статистика говорила обратное. "Наполи" еще очков в лиге не терял, в гостях и вовсе выиграл семь матчей подряд, в том числе и три последних с общим счетом 10:0. Он сейчас - сильнейшая, наиболее сбалансированная команда лиги. "Фиорентина" же команды своего уровня и ниже побеждает. А вот против "Ромы" и "Интера" после классных 45-60 минут игры сильно сдавала и проиграла оба матча со счетом 1:3. Сегодня также сдала, пусть и проиграла меньше.

И здесь гранду поначалу приходилось крайне тяжело. Уверенный лидер лиги по владению мячом в этом матче до своего гола уверенно уступал. Давление хозяев и вправду было весьма серьезным, гости даже близко не могли развить свою игру. Опасных моментов при этом было мало. Выстрел Пулгара издали (вратарь), Миленковича головой с углового (выше). Но никак нельзя сказать, что Кварта гол не заслужил. Еще одна подача углового, Влахович слета передает ему, и аргентинец с полулета забивает.

Неаполитанцы успели проснуться еще до свистка на перерыв. Что им существенно помогло. Лосано вошел в штрафную и проверил вратаря (сейв). Осимхен убежал слева и был сбит тем же Квартой. Инсинье выполнил пенальти по центру, Драговски успел выбить мяч с его головы на добивании, но Лосано вновь справа успел добить. А в начале второго тайма Зелински уже отошел от мяча, но вдруг подал штрафной на голову Ррахмани. А ответное давление флорентийцев не было особо мощным и принесло лишь пару опасных прострелов и удар Одриосолы, отбитый вратарем.

В принципе, можно сказать, что после гола Ррахмани доминирование, давление соперника "Наполи" свел к вполне приемлемому для себя градусу. Он защищался энергично, прилагая серьезные усилия, но вполне уверенно. А время от времени и снимал напряжение далеко от ворот Оспины.

21 очко "Наполи" в семи матчах. Восемь побед в гостях подряд. Он умеет и громить, и выгрызать на характере. Сегодня был день характера.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эмполи" 2:0

Голы: Лоренцо Пеллегрини 42, Мхитарян 48

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Смоллинг (Ибаньес 80), Винья (Калафиори 84), Верету, Дарбо (Кристанте 64), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян (Залевски 90), Дзаньоло (Эль-Шаарави 85), Абрахам

"Эмполи": Викарио, С. Романьоли, Стоянович, Вити, Маркицца, Хендерсон (Штулац 70), Бандинелли (Хаас 46), Журковски (Байрами 46), С. Риччи, Ди Франческо (Кутроне 70), Пинамонти (Манкузо 30)

Предупреждения: Манчини 57, Дзаньоло 85 - С. Риччи 46, Стоянович 90+1

"Рома" также встречалась с командой из Тосканы. Также непростой. "Эмполи" переигрывал "Ювентус" в гостях, последние два матча выиграл с разницей в два мяча (2:0 у "Кальяри", 4:2 у "Болоньи"). Насколько благотворно на подопечных Жозе Моуриньо повлиял разгром "Зари", насколько они забыли поражение в дерби, насколько успокоились после атаки на судейство в том матче - этот матч и должен был дать ответ. Похоже, успокоились как следует.

Здесь тосканцы также провели первый тайм энергично, устроили перестрелку. Однако здесь мяч был у римлян, они чаще угрожали воротам. Они и забили. Капитану Пеллегрини, наконец продлившему официально контракт с клубом, удался не лучший, но точный удар c линии штрафного. А в начале второго тайма Мхитарян добил после перехвата и удара Абрахама в перекладину.

15 очков из 21-го возможного - хорошее начало сезона. Второй "сухой" матч во всех турнирах также должен добавить "Роме" уверенности в себе, поскольку до этого ее оборона несколько барахлила.