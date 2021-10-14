Боснийский обидчик сборной Украины может стать одноклубником Малиновского

Защитник "Мальме" и сборной Боснии и Герцеговины Анель Ахмедходжич привлек интерес со стороны нескольких топ-клубов. Об этом сообщает Sportsports.ba, ссылаясь на Tuttosport.

По данным источника, за подписание Ахмедходжича борются четыре клуба из Серии А – "Интер", "Аталанта", "Наполи" и "Лацио". "Бергамцы" уже и раньше были близки к его подписанию, но стороны не смогли прийти к соглашению во время переговоров.

Контракт 22-летнего защитника с "Мальме" рассчитан до декабря 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро.

В текущем сезоне в составе шведского клуба Анель провел 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Напомним, 12 октября в матче отбора ЧМ-2022 сборная Украины упустила победу над Боснией и Герцеговиной. За 13 минут до конца встречи защитник боснийцев Анель Ахмедходжич сравнял счет - 1:1.