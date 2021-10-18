Украинец повлиял. Салернитана уволила главного тренера после поражения команде Коваленко

"Салернитана" уволила главного тренера первой команды Фабрицио Кастори – об этом сообщает пресс-служба клуба. Новым наставником коллектива пока назначен 58-летний Стефано Колантуоно. Он уже работал с "гранатовыми" в сезоне-2017/18.

В прошлой кампании "Салернитана" под руководством Кастори заняла второе место в Серии Б и вышла в Серию А. На данный момент клуб замыкает рейтинговый зачет (4 очка в 8 поединках).

В субботу, 16 октября, "Салернитана" в гостях уступила "Специи" (1:2). Победу хозяевам принесли гол и результативная передача от украинского полузащитника Виктора Коваленко.