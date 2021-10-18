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Украинец повлиял. Салернитана уволила главного тренера после поражения команде Коваленко

Италия
(1 голосов)

"Специя" постаралась

Украинец повлиял. Салернитана уволила главного тренера после поражения команде Коваленко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Салернитана" уволила главного тренера первой команды Фабрицио Кастори – об этом сообщает пресс-служба клуба. Новым наставником коллектива пока назначен 58-летний Стефано Колантуоно. Он уже работал с "гранатовыми" в сезоне-2017/18.

В прошлой кампании "Салернитана" под руководством Кастори заняла второе место в Серии Б и вышла в Серию А. На данный момент клуб замыкает рейтинговый зачет (4 очка в 8 поединках).

В субботу, 16 октября, "Салернитана" в гостях уступила "Специи" (1:2). Победу хозяевам принесли гол и результативная передача от украинского полузащитника Виктора Коваленко.

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В статье: Салернитана
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Источник:
ussalernitana1919.it

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Комментарии (1)
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KovaLL (Киев)
18.10.2021 в 13:36
Наступний Гасперіні))
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