Серия А. Фиорентина теряет высоту - уступила в Венеции

Серия А. Восьмой тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Араму 36

Удаление: Соттил 77 (Ф, вторая желтая)

"Фиорентину" расхвалили на старте сезона. Она подтверждала эти комплименты и игрой, и результатами. Девятью очками в первых четырех турах. Однако в последующих четырех у нее лишь три очка, то есть три поражения. И, если неудачи против "Наполи" и "Интера" можно оправдать, то сегодня в Венеции после трех гостевых побед подряд она отыграла просто слабо. Разве что владела мячом более 60-ти процентов времени. При этом не создала практически ничего.

Два из трех важнейших эпизодов матча состоялись в первом тайме. Вначале Бонавентура ударом издали с рикошетом проверил Серхио Ромеро. Известный аргентинский вратарь заключил контракт с клубом в качестве свободного агента лишь неделю назад, но к такому удару уже был готов и вытащил его. Вскоре его команде удалась контратака. Заброс по правому флангу позволил Анри и Араму разыграть против вратаря. А на 77-ой минуте Соттил был удален и лишил свою команду шансов на финальный штурм.

Первая домашняя победа "Венеции" в сезоне выводит ее из зоны вылета. А "Фиорентина" сползает в середняки, на девятое место.