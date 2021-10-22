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Гендиректор Интера: Лукаку ушёл, чтобы зарабатывать вдвое больше
Также Маротта рассказал о трансферах клуба
Генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта прокомментировал уход форварда Ромелу Лукаку. В августе 2021 года бельгиец перешёл в лондонский "Челси".
"Лукаку был продан за € 115 млн, а Джеко мы взяли бесплатно. На поле — никакой разницы. Лукаку ушёл, чтобы зарабатывать вдвое больше. В Италии таких сумм просто нет. Сейчас мы не можем делать столь большие вложения. Мне бы не позволили подписать Лукаку за € 75 млн. Нам нужно сокращать расходы и делать их более точечными", — приводит слова Маротты Corriere della Sera.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 7 матчей и забил 3 гола.
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