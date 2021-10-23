Аталанта хочет избавиться от Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб готов продать игрока за 15 миллионов евро.

Клуб Гасперини намерен подписать вингера "Сассуоло" Жереми Бога. Для регистрации футболиста клубу необходимо продать одного из своих легионеров.

Алексей Миранчук выступает за "Аталанту" с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 6 матчей за команду во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.