Италия
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Сын Симеоне оформил первый свой покер в Серии А
Джованни четыре раза расписался в воротах римского "Лацио"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 9-го тура итальянской Серии А
Все четыре мяча хозяев на счету у форварда Джованни Симеоне - этот покер стал для 26-летнего аргентинца первым в рамках чемпионата Италии.
Ранее, нападающий отличался хет-триком в Серии А в футболке "Фиорентины" - тогда Симеоне трижды поразил ворота "Наполи".
В последних 4 матчах Джованни записал на свой счет 6 забитых мячей.
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