Сын Симеоне оформил первый свой покер в Серии А

В матче 9-го тура итальянской Серии А "Верона" дома разгромила "Лацио" со счетом 4:1.

Все четыре мяча хозяев на счету у форварда Джованни Симеоне - этот покер стал для 26-летнего аргентинца первым в рамках чемпионата Италии.

Ранее, нападающий отличался хет-триком в Серии А в футболке "Фиорентины" - тогда Симеоне трижды поразил ворота "Наполи".

В последних 4 матчах Джованни записал на свой счет 6 забитых мячей.