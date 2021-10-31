  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Недвед: Аллегри нужно время. Он знает команду и понимает, что можно ожидать от игроков
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Недвед: Аллегри нужно время. Он знает команду и понимает, что можно ожидать от игроков

Италия
(1 голосов)

Экс-футболист готов ждать от коуча результата

Недвед: Аллегри нужно время. Он знает команду и понимает, что можно ожидать от игроков

Новина українською

Функционер "Ювентуса" Павел Недвед поделился впечатлениями после поражения от "Вероны" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

"Один матч не может изменить то, что мы видели в предыдущих встречах. Аллегри нужно время. Его преимуществом является то, что он знает команду и понимает, что можно ожидать от игроков, но он также должен узнать тех, с кем прежде не работал. Он все еще разбирается с навыками футболистов. Ожидаю от "Ювентуса" большего", - сказал Недвед.

Спустя 11 туров чемпионата Италии, "Ювентус" набрал 15 очков и расположился на 9-м месте в турнирной таблице. "Верона" с 15 пунктами идет на 8-й позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Павел Недвед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
DAZN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...