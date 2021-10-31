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Недвед: Аллегри нужно время. Он знает команду и понимает, что можно ожидать от игроков
Экс-футболист готов ждать от коуча результата
Функционер "Ювентуса" Павел Недвед поделился впечатлениями после поражения от "Вероны" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.
"Один матч не может изменить то, что мы видели в предыдущих встречах. Аллегри нужно время. Его преимуществом является то, что он знает команду и понимает, что можно ожидать от игроков, но он также должен узнать тех, с кем прежде не работал. Он все еще разбирается с навыками футболистов. Ожидаю от "Ювентуса" большего", - сказал Недвед.
Спустя 11 туров чемпионата Италии, "Ювентус" набрал 15 очков и расположился на 9-м месте в турнирной таблице. "Верона" с 15 пунктами идет на 8-й позиции.
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