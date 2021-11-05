Интер не может договориться о продлении контракта с Брозовичем

"Интер" пока не может договориться о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем, пишет в Twitter журналист Николо Скира. "Нерадзурри" предлагают футболисту соглашение до июня 2025 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Хорват хочет более длительный контракт и зарплату 7 миллионов евро.

Действующий контракт Брозовича с черно-синими рассчитан до конца сезона. При этом "ПСЖ" и "Тоттенхэм" заинтересованы в том, чтобы подписать футболиста на правах свободного агента.

В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.