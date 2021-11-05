Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер не может договориться о продлении контракта с Брозовичем
Игрок может покинуть клуб
"Интер" пока не может договориться о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем, пишет в Twitter журналист Николо Скира. "Нерадзурри" предлагают футболисту соглашение до июня 2025 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Хорват хочет более длительный контракт и зарплату 7 миллионов евро.
Действующий контракт Брозовича с черно-синими рассчитан до конца сезона. При этом "ПСЖ" и "Тоттенхэм" заинтересованы в том, чтобы подписать футболиста на правах свободного агента.
В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Официально: Барселона заплатила отступные за Хави, испанец возглавит Барселону
- 35 лет назад Блохин в свой день рождения порвал Селтик и вывел Динамо в 1/4 Кубка Чемпионов
- Заря вновь обыграла ЦСКА, Хави все ближе к возвращению в Барсу. Главные новости за 4 ноября
- Фанаты Ромы оскорбляли Ибрагимовича на расовой почве
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО