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Интер не может договориться о продлении контракта с Брозовичем

Италия
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Игрок может покинуть клуб

Интер не может договориться о продлении контракта с Брозовичем

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"Интер" пока не может договориться о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем, пишет в Twitter журналист Николо Скира. "Нерадзурри" предлагают футболисту соглашение до июня 2025 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Хорват хочет более длительный контракт и зарплату 7 миллионов евро.

Действующий контракт Брозовича с черно-синими рассчитан до конца сезона. При этом "ПСЖ" и "Тоттенхэм" заинтересованы в том, чтобы подписать футболиста на правах свободного агента.

В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

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В статье: Интер (Милан) Марсело Брозович
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