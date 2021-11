СМИ: Андрей Шевченко в скором времени возглавит Дженоа

По данным авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, Андрей Шевченко в скором времени станет главным тренером итальянской "Дженоа".

Клуб из Серии А должен уволить Давиде Баллардини. В пятницу, пятого ноября, "грифоны" сыграли вничью с "Эмполи", продлив серию без побед до девяти игр кряду. В Серии А они идут на 17-м месте.

Clamoroso @GenoaCFC: il pari di stasera condannerà comunque #Ballardini all’esonero, pronto l’arrivo nei prossimi giorni di #Shevchenko come nuovo allenatore ???? @SkySport (#Sheva will be soon the new #Genoa head coach ????) @SkySports