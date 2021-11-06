СМИ: Андрей Шевченко в скором времени возглавит Дженоа

По данным авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, Андрей Шевченко в скором времени станет главным тренером итальянской "Дженоа".

Клуб из Серии А должен уволить Давиде Баллардини. В пятницу, пятого ноября, "грифоны" сыграли вничью с "Эмполи", продлив серию без побед до девяти игр кряду. В Серии А они идут на 17-м месте.

Clamoroso @GenoaCFC: il pari di stasera condannerà comunque #Ballardini all’esonero, pronto l’arrivo nei prossimi giorni di #Shevchenko come nuovo allenatore ???? @SkySport (#Sheva will be soon the new #Genoa head coach ????) @SkySports — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 5, 2021

Как сказано на официальном сайте ди Марцио, есть два варианта контракта для Андрея Шевченко - на три сезона, либо по схеме 2+1. Шевченко должен возглавить клуб перед международной паузой. Его первым матчем с новой командой может стать встреча с "Ромой" 21-го ноября.

Последним и единственным местом работы Андрея Шевченко была сборная Украины, с которой он доходил до четвертьфинала Евро-2020. Коуч покинул команду первого августа 2021-го года из-за истечения контракта.