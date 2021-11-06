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СМИ: Андрей Шевченко в скором времени возглавит Дженоа

Италия
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Вот так новость

СМИ: Андрей Шевченко в скором времени возглавит Дженоа

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По данным авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, Андрей Шевченко в скором времени станет главным тренером итальянской "Дженоа".

Клуб из Серии А должен уволить Давиде Баллардини. В пятницу, пятого ноября, "грифоны" сыграли вничью с "Эмполи", продлив серию без побед до девяти игр кряду. В Серии А они идут на 17-м месте.

Как сказано на официальном сайте ди Марцио, есть два варианта контракта для Андрея Шевченко - на три сезона, либо по схеме 2+1. Шевченко должен возглавить клуб перед международной паузой. Его первым матчем с новой командой может стать встреча с "Ромой" 21-го ноября.

Последним и единственным местом работы Андрея Шевченко была сборная Украины, с которой он доходил до четвертьфинала Евро-2020. Коуч покинул команду первого августа 2021-го года из-за истечения контракта.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (3)
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ZSTV1223 (Черкаси)
06.11.2021 в 01:04
А може це той самий "источник" в якого Супряга все літо був десь близько до переходу то Сампдорії то в Дженоа ?
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kalan-86 (Анкара)
06.11.2021 в 01:02
Да уж, действительно новость так новость. Придётся начинать болеть за Дженоа. Нужно хоть почитать про них. Если так все и будет, то для Шевы это станет по настоящему серьёзным вызовом и испытанием.
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янковский ян (Запорожье)
06.11.2021 в 00:51
Очень даже вероятно. Цель у него Милан. Но сейчас он занят а так Италия. Засветится.
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