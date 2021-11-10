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Альваро Мората: После ухода Роналду на всех нас оказывается давление. На меня в особенности

Италия
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Испанец чувствует повышенное давление из-за того, что арендован

Альваро Мората: После ухода Роналду на всех нас оказывается давление. На меня в особенности

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Форвард "Атлетико Мадрид" Альваро Мората, ныне выступающий в аренде за "Ювентус" прокомментировал последствия летнего перехода нападающего Криштиану Роналду из туринской команды в "Манчестер Юнайтед".

"После ухода Роналду на всех нас оказывается давление. Возможно, на меня в особенности, поскольку я арендован. Но когда ты кузнец своего счастья, единственное, что ты можешь, – работать.

Я пропустил почти месяц и потом не чувствовал, что в порядке, поскольку форсировал возвращение. Мне нужно было много работать на благо команды, но я оказался в не совсем понятной ситуации, из-за чего не мог быть готов на 100 процентов и забивать. В последних матчах меня ставили на левый фланг, я был почти вингером. Но главное – играть и делать то, о чем говорит тренер.

Конечно, я бы хотел играть лучше, больше забивать, но до травмы все было в порядке, а потом возникли сложности с восстановлением", – сказал Мората.

Напомним, что Альваро Мората был арендован "Ювентусом" у "Атлетико Мадрид" на два сезона. Форвард вернется в расположение "матрасников" следующим летом.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората Манчестер Юнайтед
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Источник:
dailymail.co.uk

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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
10.11.2021 в 21:57
Ох уж этот Роналду, уже даже ушел из Ювентуса, чтобы никому не мешать, а все равно оказывает давление
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