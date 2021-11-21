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Интер продлит контракт с ключевым полузащитником

Италия
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Игрок нужен клубу

Интер продлит контракт с ключевым полузащитником

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Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта выразил уверенность в том, что полузащитник Марсело Брозович продлит контракт с клубом:

"Продлит ли контракт Брозович? Я спокоен и уверен, что этот футболист продолжит карьеру в нашем клубе. Непросто найти команды, которые готовы дать Марсело то, что дали мы", — сказал функционер.

В сезоне-2021/22 Брозович провел 16 матчей за "Интер", на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт 29-летнего хорвата действует до конца июня 2022 года.

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В статье: Интер (Милан) Марцело Брозович Беппе Маротта
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Источник:
NicoSchira

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