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Интер продлит контракт с ключевым полузащитником
Игрок нужен клубу
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта выразил уверенность в том, что полузащитник Марсело Брозович продлит контракт с клубом:
"Продлит ли контракт Брозович? Я спокоен и уверен, что этот футболист продолжит карьеру в нашем клубе. Непросто найти команды, которые готовы дать Марсело то, что дали мы", — сказал функционер.
В сезоне-2021/22 Брозович провел 16 матчей за "Интер", на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт 29-летнего хорвата действует до конца июня 2022 года.
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