Пандев: Вы всегда можете научиться новому у таких, как Шевченко

Нападающий "Дженоа" Горан Пандев прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.

"Вы всегда можете научиться новому у таких, как Шевченко. Он многое дает нам, показывает сам. Даже я в свои 38 лет всегда чему-то учусь.