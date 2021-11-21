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Пандев: Вы всегда можете научиться новому у таких, как Шевченко

Италия
(2 голосов)

Горан рад назначению Шевы

Пандев: Вы всегда можете научиться новому у таких, как Шевченко

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий "Дженоа" Горан Пандев прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.

"Вы всегда можете научиться новому у таких, как Шевченко. Он многое дает нам, показывает сам. Даже я в свои 38 лет всегда чему-то учусь.

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Надеюсь, Шевченко преуспеет в "Дженоа", – рассказал 38-летний македонец.

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В статье: Андрей Шевченко Горан Пандев Дженоа (Генуя)
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Источник:
Calciomercato

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