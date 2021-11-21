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Пандев: Вы всегда можете научиться новому у таких, как Шевченко
Горан рад назначению Шевы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Дженоа" Горан Пандев прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.
"Вы всегда можете научиться новому у таких, как Шевченко. Он многое дает нам, показывает сам. Даже я в свои 38 лет всегда чему-то учусь.
Надеюсь, Шевченко преуспеет в "Дженоа", – рассказал 38-летний македонец.
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Источник:Calciomercato
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