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Дебют Шевченко. Дженоа – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура Серии А
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Genoa
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Ромой".
Тот момент, который так ждали украинские болельщики – Андрей Николаевич Шевченко дебютирует на тренерском мостике итальянской команды. "Дженоа" примет в домашних стенах столичную "Рому". Действительно ли дополнительно будет накаляться градус из-за прошлого Шевченко и Моуриньо? Справится ли Андрей Николаевич в условиях переполненного лазарета? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 21 ноября – 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Егор Старков
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