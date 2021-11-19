  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дебют Шевченко. Дженоа – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебют Шевченко. Дженоа – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура Серии А

Италия
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Дебют Шевченко. Дженоа – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура Серии А

Genoa

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Ромой".

Читайте также"Он может удачно поработать в Италии". Креспо - о Шевченко в Дженоа

Тот момент, который так ждали украинские болельщики – Андрей Николаевич Шевченко дебютирует на тренерском мостике итальянской команды. "Дженоа" примет в домашних стенах столичную "Рому". Действительно ли дополнительно будет накаляться градус из-за прошлого Шевченко и Моуриньо? Справится ли Андрей Николаевич в условиях переполненного лазарета? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 21 ноября – 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Егор Старков

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Серия А Чемпионат Италии Рома (Рим) Дженоа (Генуя) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...