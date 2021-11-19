Дебют Шевченко. Дженоа – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Ромой".

Тот момент, который так ждали украинские болельщики – Андрей Николаевич Шевченко дебютирует на тренерском мостике итальянской команды. "Дженоа" примет в домашних стенах столичную "Рому". Действительно ли дополнительно будет накаляться градус из-за прошлого Шевченко и Моуриньо? Справится ли Андрей Николаевич в условиях переполненного лазарета? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 21 ноября – 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Егор Старков