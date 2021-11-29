Наши за границей. Италия. Тяжелые рабочие будни

В 14-ом туре Серии А Андрей Шевченко набрал первое очко, Руслан Малиновский тяжело поработал для исторической победы, а команда Виктора Коваленко прервала успешную домашнюю серию, несмотря на старания.

Андрей Шевченко

Специально следил за выражением лица Андрея Шевченко после финального свистка в матче "Удинезе" - "Дженоа", когда шёл пожимать руку коллеге Луке Готти. И на этом лице действительно отразилась вся глубина понимания ситуации и тяжёлой работы, которую предстоит проделать, вся ноша, уже ощущаемая на плечах. Рутина тренерской работы набивает руку, даёт практику, учит. Потому Андрей Николаевич и пришёл тренировать эту команду. Но та же рутина засасывает, задерживает тебя на месте, заставляет думать лишь о настоящем.

Лишь о настоящем сейчас новый тренерский штаб "Дженоа" и думает. В Удине он приехал без авторов 14-ти из его 17-ти голов в сезоне, после десяти матчей подряд без побед и шести очков в них. На 125-летие, то есть празднества клуба-соперника. Конечно, и сам соперник набрал в тех десяти матчах не намного больше - всего семь очков - и также в кризисе. Но бросаться на него сломя голову точно резона не было. В итоге обе команды просто подтвердили то, что о них знают не первый год - они самые скучные в лиге без конкурентов.

Длинный тяжелый путь лишь начинается. После матча Шевченко заявил, что видит солидную работу, понимание своих идей. Выступление назвал шагом вперёд, положительным, говоря о непростом выезде против физически мощной команды, о лучшем владении подопечными мячом, лучшей организованности, компактности в обороне. О шансах забить в концовках обоих таймов.

Вратарь Сальваторе Сиригу рассказал, что новый наставник требует от команды быть более компактной, более сбалансированной. Все это мы видели. Но все это на фоне "Удинезе".

В первом тайме "Дженоа" владела мячом 65 процентов времени. Это понравилось Шевченко. Хотя такую тактику Готти признал подготовленной, избранной. Последняя команда лиги по владению мячом отдала его 14-ой осознанно. И в забросах на фланги, которые искали обе команды, выглядела интереснее, кое-что создавала. Лишь в концовке тайма Ровелла наконец-то пробил издали, а Экубан прорвался к вратарю.

Во втором же тайме "Удинезе" отказался от почти симметричной сопернику схемы с тремя центральными защитниками, поменял одного из них на атакующего полузащитника - и начал давить, прижал соперника к воротам Сиригу. Это отступление и страдания Шевченко признал. Да и в уже яркой открытой концовке матча фриуланцы давили и создали больше. В целом же Андрей Николаевич назвал игру "английской" и признал справедливость 0:0.

Пресса реагировала на игру и результат генуэзцев довольно благосклонно. Напоминая об убойном календаре и о цели прежде всего не проиграть между матчами против "Ромы", "Милана" и "Ювентуса". Напоминая о травмированных. И подытоживая, что это все, на что команда может рассчитывать сейчас. Оценки тренеру - 6, 6.5.

Руслан Малиновский

Атаку "Аталанта" уже улучшила. Оставалось улучшить оборону и общий баланс. Именно это ставил целью Джан Пьеро Гасперини. Он и игроки также отлично замечали, что команда теряет баланс в концовках, пропускает. Как в Лиге Чемпионов против "Янг Бойз" во вторник, когда осложнила себе жизнь и не победила. Это также требовалось исправить. Именно в гостях против "Ювентуса", злого после наибольшего поражения во всех турнирах за 17 лет - 0:4 от "Челси" в ЛЧ - и одновременно не пропускавшего и побеждавшего в двух последних матчах лиги.

Задание было выполнено. Команде Массимилиано Аллегри устроили жёсткую битву в стиле самого Аллегри с минимумом скорости и яркости. И эту битву бергамцы выиграли (1:0).

В первом тайме доминируя и поймав на грани офсайда, во втором уверенно защищаясь. Таким образом, впервые за 32 года они победили "Юве" в гостях в лиге, также в целом выиграли у него второй матч лиги подряд. После 1:0 и дома в апреле. Неудивительно, что Гасперини и президент Антонио Перкасси говорили об исторической победе, о радости для всего города.

Руслан Малиновский, правду говоря, пропустил атакующий ренессанс команды. Он забил лишь один гол за последний месяц во всех турнирах. Да и тот лишь добивал "Специю". Зато в защитном ренессансе он поучаствовал сполна. Действовал, прессинговал на одной линии с центрфорвардом Дуваном Сапатой, бросался в дуэли. Больше его 11-ти дуэлей записали в свой актив лишь три игрока его команды. Eurosport описал его игру словами "посвятил себя заданию". Другие также отмечали усилия. Оценок "6" и "6.5" было больше, чем других.

С другой стороны, два его удара заблокировали, в том числе и в начале матча после подключения. Он слишком часто терял мяч, в чем был одним из худших на поле. 34 передачи за 87 минут на поле - мало для игрока его амплуа. Желтую карточку получил, завалив соперника сзади в центре поля и сорвав тем самым опасную контратаку. Tuttosport поставил ему "6.5", но два других газетных гранда Италии - "5.5". Как и Corriere Della Sera, добавив "влиял меньше, чем хотел".

Итак, на "шестерку" он наиграл, поработал на команду очень прилично, но добавлять нужно всегда. Особенно в атаке.

Виктор Коваленко

"Специя" стала четвертой командой в 21-ом веке, пропустившей 30 мячей в первых 13-ти турах. Потому её задание было ясным и таким же, как у "Аталанты" - оборона и общий баланс. В принципе, дома она уже почти этого достигла. Перед визитом "Болоньи" три матча подряд на "Альберто Пикко" не проиграла, пропустив в них два мяча. А "Болонья" только-только прервала серию из девяти матчей без побед в гостях, победив в Генуе "Сампдорию". О ee стабильности приходить не говорилось. Тем не менее, онa победилa.

"Болонья" владела мячом 58 процентов времени, трижды попадала в каркас ворот и в итоге нашла свой гол с пенальти. Нельзя сказать, что центр поля "Специи" выглядел провально, он работал, старался, но проиграл заслуженно. Тьяго Мотта отметил хорошее начало команды, в целом не видел больших разрывов, но признал постепенное снижение уровня игры и, по большому счету, справедливость поражения. 0:1.

Виктор Коваленко отыграл 76 минут. На позиции правого из трех опорников. Пробил издали неточно. В целом на мяче был слишком редко для опорника - 30 передач. По процентам точных передач был четвёртым с конца в своей команде и на поле - 73. Пытался подключаться вперёд, но в штрафной площадке мяча не касался. Отдал пять длинных мячей, из них четыре точных. И три паса под удары. Его угловой замкнули головой в защитника, пасы вглубь штрафной (в том числе и вразрез в район угла вратарской) обернулись несложными ударами для вратаря.

СМИ ставили "шестерки", отмечая попытки играть умно, мобильно, спокойно. А те, кто ставил "5.5" - отмечали проблемы в обострении в атаке. На "6" он наиграл. Но и здесь явно нужно добавлять.