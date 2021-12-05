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Ювентус – Дженоа | Онлайн матч | Аудио

Италия
(1 голосов)

Верим в украинского тренера!

Ювентус – Дженоа | Онлайн матч | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Ювентус Дженоа онлайн-трансляция матча Серии А будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 5 декабря, в 21:40 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Андрей Шевченко продолжает проходить испытания топовыми командами Серии А. В этот раз украинского наставника и его "Дженоа" ожидает поединок с "Ювентусом" в Турине. Удастся ли генуэзцам забить первый гол под руководством Андрея Николаевича? Стоит ли ожидать сенсации в этом поединке? Узнаем ответы на все вопросы из нашего стрима!

Комментаторы матча – Владимир Бусько и Егор Старков
Режиссер трансляции – Егор Старков

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В статье: Андрей Шевченко Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя) Подкасты UA-Футбол
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