Ювентус – Дженоа | Онлайн матч | Аудио

Ювентус Дженоа онлайн-трансляция матча Серии А будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 5 декабря, в 21:40 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Андрей Шевченко продолжает проходить испытания топовыми командами Серии А. В этот раз украинского наставника и его "Дженоа" ожидает поединок с "Ювентусом" в Турине. Удастся ли генуэзцам забить первый гол под руководством Андрея Николаевича? Стоит ли ожидать сенсации в этом поединке? Узнаем ответы на все вопросы из нашего стрима!

Комментаторы матча – Владимир Бусько и Егор Старков

Режиссер трансляции – Егор Старков