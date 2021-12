Куадрадо признался голкиперу Дженоа, что забил прямым ударом с корнера абсолютно случайно

Футболист "Ювентуса" и сборной Колумбии Хуан Куадрадо, автор одного из двух голов "бьянконери" в матче чемпионата Италии с "Дженоа" (2:0), признался в перерыве поединка вратарю генуэзцев Сальваторе Сиригу, что забил ему прямым ударом с углового случайно. Хуан не намеревался оформлять "сухой лист". Интересно, что в одном из матчей 16-го тура, "Рома" – "Интер" (0:3), закрутил с корнера в ворота и Хакан Чалханоглу.

De wondergoal van Juan Cuadrado.



De Colombiaan bekende tijdens de rust in de catacombes aan Genoa-doelman Salvatore Sirigu dat het volledig per ongeluk was: “Ik wilde ‘m richting de eerste paal trappen, maar ik raakte ‘m verkeerd.”



