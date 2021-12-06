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Куадрадо признался голкиперу Дженоа, что забил прямым ударом с корнера абсолютно случайно
Вышло очень красиво
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист "Ювентуса" и сборной Колумбии Хуан Куадрадо, автор одного из двух голов "бьянконери" в матче чемпионата Италии с "Дженоа" (2:0), признался в перерыве поединка вратарю генуэзцев Сальваторе Сиригу, что забил ему прямым ударом с углового случайно. Хуан не намеревался оформлять "сухой лист". Интересно, что в одном из матчей 16-го тура, "Рома" – "Интер" (0:3), закрутил с корнера в ворота и Хакан Чалханоглу.
"Я не хотел, вообще случайно получилось! Я подавал на ближнюю штангу, однако мяч пошел выше".
De wondergoal van Juan Cuadrado.— Wesley Victor Mak ???????? (@WesleyVictorMak) December 5, 2021
De Colombiaan bekende tijdens de rust in de catacombes aan Genoa-doelman Salvatore Sirigu dat het volledig per ongeluk was: “Ik wilde ‘m richting de eerste paal trappen, maar ik raakte ‘m verkeerd.”
????#JuveGenoa pic.twitter.com/aACYE0TpJH
Туринский "Ювентус" набрал 27 зачетных пунктов и вышел на 5-е место в турнирной таблице Серии А. В активе команды Шевченко 10 очков (18-я позиция).
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