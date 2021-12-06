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Куадрадо признался голкиперу Дженоа, что забил прямым ударом с корнера абсолютно случайно

Италия
(2 голосов)

Вышло очень красиво

Куадрадо признался голкиперу Дженоа, что забил прямым ударом с корнера абсолютно случайно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Ювентуса" и сборной Колумбии Хуан Куадрадо, автор одного из двух голов "бьянконери" в матче чемпионата Италии с "Дженоа" (2:0), признался в перерыве поединка вратарю генуэзцев Сальваторе Сиригу, что забил ему прямым ударом с углового случайно. Хуан не намеревался оформлять "сухой лист". Интересно, что в одном из матчей 16-го тура, "Рома" – "Интер" (0:3), закрутил с корнера в ворота и Хакан Чалханоглу.

"Я не хотел, вообще случайно получилось! Я подавал на ближнюю штангу, однако мяч пошел выше".

Туринский "Ювентус" набрал 27 зачетных пунктов и вышел на 5-е место в турнирной таблице Серии А. В активе команды Шевченко 10 очков (18-я позиция).

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В статье: Ювентус (Турин) Хуан Куадрадо Сальваторе Сиригу Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
06.12.2021 в 10:39
Звичайно, такі голи в 90% випадкові (крім Лобановського, звісно), просто не всі зізнаються...
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