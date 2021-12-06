  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Полная беспомощность команды Шевченко. Ювентус - Дженоа 2:0. Обзор матча, видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полная беспомощность команды Шевченко. Ювентус - Дженоа 2:0. Обзор матча, видео голов

Италия
(1 голосов)

Ювентус - Дженоа ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.12.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Полная беспомощность команды Шевченко. Ювентус - Дженоа 2:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 16-м туре Серии А команда Андрея Шевченко "Дженоа" противостояла местному гранду, который теперь, однако, находится не в лучшем состоянии. Противостояла неудачно. "Дженоа" так и не смогла нанести ни одного удара даже в направлении ворот соперника, тогда как "Ювентус" нанес сразу 27 выстрелов. Логично, что при такой игре для "Дженоа" могло быть только поражение.

Это уже третья неудача команды Шевченко с сухим счетом и четвертый матч подряд без забитых. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура Серии А.

Серия А. 16-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Дженоа" 2:0
Голы: Куадрадо 9, Дибала 82

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Дженоа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...