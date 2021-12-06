Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полная беспомощность команды Шевченко. Ювентус - Дженоа 2:0. Обзор матча, видео голов
Ювентус - Дженоа ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.12.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 16-м туре Серии А команда Андрея Шевченко "Дженоа" противостояла местному гранду, который теперь, однако, находится не в лучшем состоянии. Противостояла неудачно. "Дженоа" так и не смогла нанести ни одного удара даже в направлении ворот соперника, тогда как "Ювентус" нанес сразу 27 выстрелов. Логично, что при такой игре для "Дженоа" могло быть только поражение.
Это уже третья неудача команды Шевченко с сухим счетом и четвертый матч подряд без забитых. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура Серии А.
Серия А. 16-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Дженоа" 2:0
Голы: Куадрадо 9, Дибала 82
Популярное сейчас
- Заря поднимается на третье место, Мариуполь остаётся последним. Таблица УПЛ 2021/22
- Шевченко – России, Зинченко – Швеции и паненка Милевского – Швейцарии. УАФ предлагает выбрать самый лучший гол в истории сборной Украины
- Так быстро стал ненужным? Динамо хочет избавиться от нападающего зимой
- Малиновский размочил счет с Наполи уже на 7-й минуте - ВИДЕО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО