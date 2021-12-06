Полная беспомощность команды Шевченко. Ювентус - Дженоа 2:0. Обзор матча, видео голов

В 16-м туре Серии А команда Андрея Шевченко "Дженоа" противостояла местному гранду, который теперь, однако, находится не в лучшем состоянии. Противостояла неудачно. "Дженоа" так и не смогла нанести ни одного удара даже в направлении ворот соперника, тогда как "Ювентус" нанес сразу 27 выстрелов. Логично, что при такой игре для "Дженоа" могло быть только поражение.

Это уже третья неудача команды Шевченко с сухим счетом и четвертый матч подряд без забитых. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура Серии А.

Серия А. 16-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Дженоа" 2:0

Голы: Куадрадо 9, Дибала 82