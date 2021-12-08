Агент лидера Наполи: Предложение руководства клуба по поводу пролонгации – неприемлемое

Винченцо Писакане, агент итальянского нападающего Лоренцо Инсинье, поведал о ситуации с трудовым договором футболиста с "Наполи". Цитирует слова агента портал Football Italia.

"Было сделано предложение, но оно неприемлемое. Однако это не значит, что мы прекратили переговоры. Возможно, Лоренцо слишком сильно держится за "Наполи". Мой клиент много лет был лучшим игроком в одной команде и всегда находил силы для того, чтобы продолжать. Мне кажется, очень сложно найти такой же символ".