Аллегри назвал фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мыслями о перспективах туринской команды в Лиге чемпионов.

"Надо продолжать выигрывать, двигаться шаг за шагом, а потом посмотрим, сумеем ли мы выступить в этой Лиге чемпионов лучше, чем в двух последних розыгрышах. С 1/8 финала начинается новый турнир, и в понедельник мы узнаем своего соперника. Первое место или второе? Вопрос открыт, но нужна удача.

Кого я считаю фаворитом на победу в этой Лиге чемпионов? "Ливерпуль", "Баварию", "Манчестер Сити", "Реал", "ПСЖ", — приводит слова Аллегри сайт УЕФА.

После пяти туров "Ювентус" с 12 очками идёт вторым в группе H, уступая "Челси" (12) по личным встречам.