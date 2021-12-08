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Аллегри назвал фаворитов Лиги чемпионов
В этом списке нет Ювентуса
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мыслями о перспективах туринской команды в Лиге чемпионов.
"Надо продолжать выигрывать, двигаться шаг за шагом, а потом посмотрим, сумеем ли мы выступить в этой Лиге чемпионов лучше, чем в двух последних розыгрышах. С 1/8 финала начинается новый турнир, и в понедельник мы узнаем своего соперника. Первое место или второе? Вопрос открыт, но нужна удача.
Кого я считаю фаворитом на победу в этой Лиге чемпионов? "Ливерпуль", "Баварию", "Манчестер Сити", "Реал", "ПСЖ", — приводит слова Аллегри сайт УЕФА.
После пяти туров "Ювентус" с 12 очками идёт вторым в группе H, уступая "Челси" (12) по личным встречам.
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