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Бенатия, бывший игрок Баварии и Ювентуса, завершил карьеру
Всего в 34 года
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мехди Бенатия, ранее выступавший за "Баварию" и "Ювентус" завершил карьеру в 34 года. Об этом футболист заявил на странице в Инстаграм.
"Слава богу, мне посчастливилось стать профессиональным футболистом, но, как говорят в этой профессии, самое сложное не подписать свой первый контракт, а продлить срок его действия.
После более чем 15 лет верного служения футболу, сыграв в самых престижных соревнованиях, я решил закончить свою карьеру!", – говорится в посте.
Напомним, что Бенатия выступал за "Рому", "Баварию", "Ювентус" и другие клубы. Больше всего матчей он провел за "Удинезе" – 80.
Последними двумя клубами в карьере марокканца были катарский "Аль-Духаиль" и турецкий "Фатих Карагюмрюк". За последних он провел 6 матчей.
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