Бенатия, бывший игрок Баварии и Ювентуса, завершил карьеру

Мехди Бенатия, ранее выступавший за "Баварию" и "Ювентус" завершил карьеру в 34 года. Об этом футболист заявил на странице в Инстаграм.

"Слава богу, мне посчастливилось стать профессиональным футболистом, но, как говорят в этой профессии, самое сложное не подписать свой первый контракт, а продлить срок его действия.

После более чем 15 лет верного служения футболу, сыграв в самых престижных соревнованиях, я решил закончить свою карьеру!", – говорится в посте.

Напомним, что Бенатия выступал за "Рому", "Баварию", "Ювентус" и другие клубы. Больше всего матчей он провел за "Удинезе" – 80.

Последними двумя клубами в карьере марокканца были катарский "Аль-Духаиль" и турецкий "Фатих Карагюмрюк". За последних он провел 6 матчей.