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Бенатия, бывший игрок Баварии и Ювентуса, завершил карьеру

Италия
(2 голосов)

Всего в 34 года

Бенатия, бывший игрок Баварии и Ювентуса, завершил карьеру

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Мехди Бенатия, ранее выступавший за "Баварию" и "Ювентус" завершил карьеру в 34 года. Об этом футболист заявил на странице в Инстаграм.

"Слава богу, мне посчастливилось стать профессиональным футболистом, но, как говорят в этой профессии, самое сложное не подписать свой первый контракт, а продлить срок его действия.

После более чем 15 лет верного служения футболу, сыграв в самых престижных соревнованиях, я решил закончить свою карьеру!", – говорится в посте.

Напомним, что Бенатия выступал за "Рому", "Баварию", "Ювентус" и другие клубы. Больше всего матчей он провел за "Удинезе" – 80.

Последними двумя клубами в карьере марокканца были катарский "Аль-Духаиль" и турецкий "Фатих Карагюмрюк". За последних он провел 6 матчей.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Мехди Бенатиа
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Комментарии (2)
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Zolotoy Myach (Chicago)
09.12.2021 в 22:16
И шо цьо Бенатя будет делать? Спонсировать запрещенные организации?
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friday13 (Львів)
09.12.2021 в 22:05
пля, його медхі звати. МЕДХІ!!! я завжди його знав як мехді бенатія. дивно
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