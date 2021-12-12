Серия А. Наполи и Лацио проигрывают, причем неаполитанцы - дома новичку

Серия А. 17-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Эмполи" 0:1

Гол: Кутроне 70

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Демме (Ангисса 63), Лосано (Политано 63), Зелински (Инсинье 22), Унас, Элмас (Малькюи 87), Мертенс (Петанья 63)

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Исмаили, Луперто (Вити 82), Паризи, Штулац (С. Риччи 64), Журковски (Бандинелли 79), Хендерсон (Хаас 63), Байрами (Ди Франческо 64), Кутроне, Пинамонти

Предупреждениe: Журковски 60

"Наполи" явно не в лучшей форме. Идеальное начало сезона с восемью победами подряд забыто. В пяти матчах лиги перед встречей с "Эмполи" он набрал лишь пять очков, а тосканцы - восемь. Травмы замучили. Последние дни как раз были обнадеживающими. Инсинье и Ангисса выздоровели. Победа над "Лестером" вывела в 1/16 финала Лиги Европы, Лучано Спаллетти остался очень рад боевитости, сплоченности команды. А его босс Аурелио Де Лаурентис назвал его лучшим тренером в своей каденции. Но сегодня вновь было тяжело.

Обе команды очень любят владение мячом, постоянно атакуют. Потому первые 40 минут матча весьма удивили. Они остались без ударов в створ ворот. Смелые гости из Эмполи, где Спаллетти играл и начинал свою тренерскую карьеру и где проживает его мать, даже владели мячом чуть больше. Комбинировали и боролись уверенно. Выстрел Элмаса издали в перекладину казался случайным. Оживилась игра лишь в самой концовке тайма. Лосано попал в створ, пусть и лишь в ближний угол. Байрами туда же. Оба - из правой части штрафной.

Второй тайм уже был ожидаемым - бешеный темп, атака за атакой без центра поля. Количественно гораздо больше, в три раза, создавали хозяева. Защитники гостей раз за разом блокировали удары. Выстрелы Ди Лоренцо, Политано, Инсинье отбивал Викарио, Петаньи с линии штрафной - стойка. Даже удалось затолкать гол после подачи со штрафного. Но из офсайда. А команда Викарио как раз затолкала после углового и рикошетов по правилам. Оспина также спас при выходе Кутроне один-на-один. Качества фавориту не хватало.

В концовке штурм ворот Викарио казался уже совсем невыносимым. Общее число ударов по воротам Гульельмо достигло 30-ти. Но кипер и защитники вынесли. Даже не пришлось совершать суперсейвы.

В 20-ти последних матчах дома "Наполи" одержал 14 побед, добыл четыре ничьи и потерпел два поражения. Поражения - в последних двух матчах. Если он уже и дом потерял - рискует покатиться вниз. Травмы, усталость, изучение соперником игры "везувиани" должны беспокоить их. А "Эмполи" к гостевому скальпу "Ювентуса" добавляет и гостевой скальп неаполитанцев, огорчив Спаллетти в 500-ом матче в его тренерской карьере. Эта команда вновь доказала, что умеет играть в гостях и в награду даже вышла на седьмое место в лиге.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Лацио" 2:1

Голы: Берарди 63, Распадори 69 - Дзакканьи 6

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Кирикеш, Д. Феррари (Айхан 74), Рожерио, Лопес, Фраттези, Берарди (Дефрель 81), Распадори (Мулдур 89), Траоре (Энрике 73), Скамакка (Бога 80)

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Мурики 78), Луис Фелипе, Ачерби, Марушич, Катальди (Лейва 78), Башич, Акпа-Акпро (Андре Андерсон 71), Педро (Фелипе Андерсон 46), Иммобиле, Дзакканьи (Лаццари 65)

Предупреждения: Берарди 77 - Марушич 39, Андре Андерсон 73

Удаление: Айхан 87 (прямая красная)