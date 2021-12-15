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Лацио предложит новый контракт Сарри
В римском клубе доверяют тренеру
Getty Images / Global Images Ukraine
В римском "Лацио" заинтересованы в пролонгации сотрудничества с главным тренером команды Маурицио Сарри. Об этом сообщил президент клуба Клаудио Лотито.
"Мы пообщались с Маурицио Сарри. Это человек, который умеет менять футбол. Маурицио имеет огромную страсть к этой игре, он живет ею. Сарри – надежный наставник, поэтому я дал распоряжение продлить с ним контракт на два сезона", - приводит слова Лотито RaiSport.
Напомним, что Сарри возглавил "Лацио" в июне 2021 года, подписав контракт с клубом до конца июня 2023 года. Таким образом, в случае продления соглашения 62-летний специалист останется в клубе до лета 2025 года
На данный момент римляне занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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