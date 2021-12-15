Лацио предложит новый контракт Сарри

В римском "Лацио" заинтересованы в пролонгации сотрудничества с главным тренером команды Маурицио Сарри. Об этом сообщил президент клуба Клаудио Лотито.

"Мы пообщались с Маурицио Сарри. Это человек, который умеет менять футбол. Маурицио имеет огромную страсть к этой игре, он живет ею. Сарри – надежный наставник, поэтому я дал распоряжение продлить с ним контракт на два сезона", - приводит слова Лотито RaiSport.

Напомним, что Сарри возглавил "Лацио" в июне 2021 года, подписав контракт с клубом до конца июня 2023 года. Таким образом, в случае продления соглашения 62-летний специалист останется в клубе до лета 2025 года

На данный момент римляне занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.