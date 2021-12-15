Кубок Италии. Сразу после Неаполя Эмполи взял и Верону

Кубок Италии. Второй раунд

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

: Канчелльери 18, Илич 86, Рагуса 88 - Ла Мантия 15, Манкузо 66 (пен.), 70, Байрами 74

: Ла Мантия 90+4 (Э, прямая красная)

В наиболее сильном по составу матче второго раунда Кубка Италии встречались "Верона" и "Эмполи". Новичок Серии А идёт там восьмым, на днях переиграл в гостях "Наполи", до этого в гостях же - "Ювентус". В последних четырёх матчах на всех полях набрал десять очков. Его соперник 11-ый и был как раз последним, кто переигрывал его. Дома. На "Бентегоди" ещё и переигрывал "Ювентус", "Рому" и "Лацио". В целом обе команды играют смело, на атаку, много забивают (60 на двоих в лиге) и пропускают (58). Так что можно было ожидать интересный матч.

В том очном матче 22-го ноября "Верона" по ударам по воротам победила со счетом 22:9, но моменты "Эмполи" были более опасными. Здесь к 55-ой минуте она нанесла в два раза больше ударов по воротам (12:6) и как раз играла опаснее. Удар Лазаньи в самом дебюте отбивал Уйкани, на заброс на левого защитника Маркиццу, отдавшего форварду Ла Мантии, Бесса быстро ответил своим прострелом справа. Как раз до этого Уйкани ошибся, но вытащил мяч от Бессы, Лазанья с 16-ти метров попал в перекладину, а тот же Бесса - в стойку.

Ближе к концу первого тайма уже и вратарь хозяев Пандур начал работать. А второй тайм начался тише. Но в его середине арбитр с помощью ВАР назначил пенальти, посчитав игру рукой Рагусы в своей штрафной стоящей этого. И команда Рагусы развалилась. Тут же Пандур плохо отбил удар Штулаца издали, и Манкузо добил. Тут же угловой, защитники плохо выбивают, и Байрами исполняет классный удар.

22-го ноября матч выиграла "Верона" благодаря голу на 91-ой минуте. Здесь также выиграла команда, которая поначалу создавала меньше. Вновь не без драмы в концовке. Штрафной Илича с рикошетом и удар Рагусы вернули интригу. Канчелльери ещё и попал в стойку, а Ла Мантия на 94-ой минуте был удален за грубый фол в центре поля. Но имя следующего соперника "Интера" не изменилось.

"Эмполи" очень хорош в гостях. Оказывается, даже лучше, чем "Верона", проигравшая на "Бентегоди" лишь один из предыдущих 11-ти матчей Кубка, дома.