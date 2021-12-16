  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Федерико Бернардески может перейти в Барселону на правах свободного агента
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерико Бернардески может перейти в Барселону на правах свободного агента

Италия
(1 голосов)

Стороны в ближайшее время могут оформить трансфер

Федерико Бернардески может перейти в Барселону на правах свободного агента

Новина українською

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Федерико Бернардески, сообщает Diario Sport.

По информации источника, представители каталонского клуба встретились с агентом 27-летнего итальянца Федерико Пасторелло и обсудили потенциальный переход во время летнего трансферного окна на правах свободного агента.

Контракт полузащитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Бернардески провел 17 матчей за "Ювентус", в которых отдал четыре результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Федерико Бернардески
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...