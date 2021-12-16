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Федерико Бернардески может перейти в Барселону на правах свободного агента
Стороны в ближайшее время могут оформить трансфер
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Федерико Бернардески, сообщает Diario Sport.
По информации источника, представители каталонского клуба встретились с агентом 27-летнего итальянца Федерико Пасторелло и обсудили потенциальный переход во время летнего трансферного окна на правах свободного агента.
Контракт полузащитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Бернардески провел 17 матчей за "Ювентус", в которых отдал четыре результативные передачи.
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