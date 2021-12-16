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Кубок Италии. Команда Коваленко вылетает без него

Италия
(1 голосов)

Виктор отдыхал

Кубок Италии. Команда Коваленко вылетает без него

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Италии. Второй раунд

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Лечче" (II) 0:2

Голы: Листковски 43, Калабрези 55

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В статье: Кубок Италии Виктор Коваленко Лечче Специя
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
16.12.2021 в 21:31
Відпочивав))) сів на банку, бо був ніякий у матчі напередодні з Ромою)))
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