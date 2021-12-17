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Фанаты в ярости. Аталанта перепутала силуэты Бергамо и Турина на своей праздничной форме

Италия
(1 голосов)

Успеют ли переделать?

Фанаты в ярости. Аталанта перепутала силуэты Бергамо и Турина на своей праздничной форме

Atalanta

Новина українською

"Аталанта" презентовала рождественский комплект футбольной формы, экипировка вызвала плохую реакцию в Интернете. Все дело в том, что силуэт города на джерси слабо напоминает очертания Бергамо. Портал Footy Headlines проанализировал ситуацию и заключил, что в качестве "трафарета" взяли… Турин.

Компания Joma парирует упреки и отмечает, что очертание города представляет собой профиль Бергамо. Болельщики "Аталанты" в Твиттере и в других социальных сетях активно гневят дизайнеров и руководство клуба:

"Надеемся, что хотя бы в следующем году вы не допустите ошибку".

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В статье: Аталанта (Бергамо) футбольная форма
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Источник:
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Комментарии (5)
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Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 11:17
Тю, будут Труффальдины из Турина, так даже круче!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
17.12.2021 в 10:37
Сжечь, расстрелять, утопить!!! Какие фанаты все таки тупые люди
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0
-5
Orest_ua (Kyiv)
17.12.2021 в 11:10
Ты яркий тому пример
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
17.12.2021 в 11:15
Первый тупой фанат нарисовался
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.12.2021 в 11:16
Пожалуйста по пунктам кого (или что): - сжечь, - расстрелять, - утопить ?
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0
0


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