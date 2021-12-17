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Фанаты в ярости. Аталанта перепутала силуэты Бергамо и Турина на своей праздничной форме
Успеют ли переделать?
Atalanta
"Аталанта" презентовала рождественский комплект футбольной формы, экипировка вызвала плохую реакцию в Интернете. Все дело в том, что силуэт города на джерси слабо напоминает очертания Бергамо. Портал Footy Headlines проанализировал ситуацию и заключил, что в качестве "трафарета" взяли… Турин.
Компания Joma парирует упреки и отмечает, что очертание города представляет собой профиль Бергамо. Болельщики "Аталанты" в Твиттере и в других социальных сетях активно гневят дизайнеров и руководство клуба:
"Надеемся, что хотя бы в следующем году вы не допустите ошибку".
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