На Рому – в праздничных обновленных футболках. Аталанта презентовала рождественскую форму

"Аталанта" презентовала рождественский комплект обновленной футбольной формы. "Королева провинциалов" выйдет в "праздничной" экипировке на поединок 18-го тура чемпионата Италии с "Ромой". Встреча состоится 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Отметим, что рождественская форма выполнена из особого трикотажа. По периметру нанесены новогодние элементы. Клуб из Бергамо ежегодно выпускает обновленную форму накануне Рождества и Нового года.

In occasione di #AtalantaRoma scenderemo in campo con questa maglia!

Here’s the jersey that the team will wear on the occasion of the 2021 #AtalantaXmasMatch, Atalanta-Roma!



ℹ️ https://t.co/yHRxc0Ug9X#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/FW6xrMzpUt