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На Рому – в праздничных обновленных футболках. Аталанта презентовала рождественскую форму
Минимализм, конечно, тотальный
Atalanta
"Аталанта" презентовала рождественский комплект обновленной футбольной формы. "Королева провинциалов" выйдет в "праздничной" экипировке на поединок 18-го тура чемпионата Италии с "Ромой". Встреча состоится 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Отметим, что рождественская форма выполнена из особого трикотажа. По периметру нанесены новогодние элементы. Клуб из Бергамо ежегодно выпускает обновленную форму накануне Рождества и Нового года.
????????'???? ???????????????????????????????????? (match) ????????????????! ????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 15, 2021
In occasione di #AtalantaRoma scenderemo in campo con questa maglia!
Here’s the jersey that the team will wear on the occasion of the 2021 #AtalantaXmasMatch, Atalanta-Roma!
ℹ️ https://t.co/yHRxc0Ug9X#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/FW6xrMzpUt
Напомним, за 17 матчей чемпионата Италии сезона-2021/22 "Аталанта" Малиновского набрала 37 зачетных пунктов и занимает третью позицию в турнирной таблице.
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