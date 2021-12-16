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На Рому – в праздничных обновленных футболках. Аталанта презентовала рождественскую форму

Италия
(1 голосов)

Минимализм, конечно, тотальный

На Рому – в праздничных обновленных футболках. Аталанта презентовала рождественскую форму

Atalanta

Новина українською

"Аталанта" презентовала рождественский комплект обновленной футбольной формы. "Королева провинциалов" выйдет в "праздничной" экипировке на поединок 18-го тура чемпионата Италии с "Ромой". Встреча состоится 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Отметим, что рождественская форма выполнена из особого трикотажа. По периметру нанесены новогодние элементы. Клуб из Бергамо ежегодно выпускает обновленную форму накануне Рождества и Нового года.

Напомним, за 17 матчей чемпионата Италии сезона-2021/22 "Аталанта" Малиновского набрала 37 зачетных пунктов и занимает третью позицию в турнирной таблице.

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В статье: Аталанта (Бергамо) футбольная форма
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Комментарии (1)
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Morphyk7 (Черновцы)
16.12.2021 в 13:26
Новость без фото формы, или презентовала в сложенном виде?
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