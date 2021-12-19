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Серия А. Фиорентина и Сассуоло повеселили, но не победили

Италия
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Яркая ничья во Флоренции

Серия А. Фиорентина и Сассуоло повеселили, но не победили

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 18-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Сассуоло" 2:2

Голы: Влахович 51, Торрейра 61 - Скамакка 32, Фраттези 37

Удаление: Бираги 68 (Ф, вторая желтая)

Этот матч должен был стать наслаждением для нейтральных зрителей. "Фиорентина" и "Сассуоло" всегда играют ярко, всегда ищут атаку, в их матчах всегда много голов и драмы. Хотя сейчас, кроме наслаждения, флорентийцы ещё ищут результат. Они начали тур пятыми, их лидер и лучший бомбардир лиги Душан Влахович, за которым охотится половина Европы, заявил, что хочет вывести команду в Еврокубки. "Сассуоло" же победил "Ювентус" и "Милан" в гостях и "Лацио" дома, но ещё не в Топ-10 лиги. Сегодня обеим были нужны очки, не только наслаждение.

Начиналось все как раз немного заторможенно. Лишь постепенно команды разошлись. Хотя поначалу скорее мазали с близкого расстояния. У Скамакки из-за пределов штрафной ударом низом получилось лучше. А затем уже прошла комбинация. Распадори отдал пас вразрез, и Фраттези забил. После этого хозяева забомбардировали ворота гостей, с 7:5 по ударам по воротам на 37-ой минуте вышли на 23:5 на 61-ой. Просто непонятно, каким невероятным образом Консильи удавалось спасать. Но в итоге отыграться удалось. А далее команды больше боролись, чем играли.

Голы "Фиорентина" добыла благодаря перехвату, пасу вразрез Торрейры и 33-му голу Влаховича в календарном году. Ещё один - и он станет единоличным рекордсменом в этой категории в Серии А, обойдя Криштиану Роналду. А серия рикошетов отбросила мяч к Торрейре. После же удаления Бираги за неосторожную работу локтями вратарь хозяев Терраччьяно потащил удар Кирьякопулоса.

Впервые после пяти побед дома "Фиорентина" не побеждает здесь. Впервые после пяти забивает менее трех мячей. Она теряет пятое место, хотя наравне по очкам с "Ромой" и "Ювентусом". А "Сассуоло" не проигрывает шестой матч подряд, но четыре из них были ничьими. Он сейчас десятый, но по окончанию тура может вылететь из Топ-10.

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В статье: Серия А Фиорентина (Флоренция) Сассуоло
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