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Райола: Де Лигт готов к следующему шагу, и он тоже так думает
Похоже, голландец покинет Турин
Агент Мино Райола высказался насчет будущего своего клиента - центрального защитника туринского "Ювентуса" Матейса де Лигта.
"Маттейс де Лигт теперь готов к следующему шагу, и он тоже так думает", – заявил Райола.
В СМИ регулярно появляется информация об интересе топ-клубов Англии к 22-летнему игроку.
В нынешней кампании чемпионата Италии голландец принял участие в 14 матчах.
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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