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Райола: Де Лигт готов к следующему шагу, и он тоже так думает

Италия
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Райола: Де Лигт готов к следующему шагу, и он тоже так думает

Новина українською

Агент Мино Райола высказался насчет будущего своего клиента - центрального защитника туринского "Ювентуса" Матейса де Лигта.

"Маттейс де Лигт теперь готов к следующему шагу, и он тоже так думает", – заявил Райола.

В СМИ регулярно появляется информация об интересе топ-клубов Англии к 22-летнему игроку.

В нынешней кампании чемпионата Италии голландец принял участие в 14 матчах.

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В статье: Ювентус (Турин) Мино Райола Матейс де Лигт
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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