  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Салернитана не вылетела на игру с Удинезе из-за нескольких случаев COVID-19
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салернитана не вылетела на игру с Удинезе из-за нескольких случаев COVID-19

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Поединок 19-го тура Серии А под угрозой срыва

Салернитана не вылетела на игру с Удинезе из-за нескольких случаев COVID-19

Фото: facebook.com/USSalernitana

Новина українською

"Салернитана" не вылетела на матч против "Удинезе из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в команде.

Как сообщает пресс-служба клуба, местные органы здравоохранения запретили команде лететь в Удине. Игроки "Салернитаны" сдадут повторные тесты для проверки, и если они будут негативными, то клуб организует вылет частным рейсом.

Матч 19-го тура Серии А "Салернитана" - "Удинезе" должен состояться сегодня, 21 декабря.

Напомним, на данный момент "Салернитана" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков. "Удинезе" идет на 14-й строчке, имея в своем активе 20 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Салернитана Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ussalernitana1919

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...