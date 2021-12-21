Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салернитана не вылетела на игру с Удинезе из-за нескольких случаев COVID-19
Поединок 19-го тура Серии А под угрозой срыва
Фото: facebook.com/USSalernitana
"Салернитана" не вылетела на матч против "Удинезе из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в команде.
Как сообщает пресс-служба клуба, местные органы здравоохранения запретили команде лететь в Удине. Игроки "Салернитаны" сдадут повторные тесты для проверки, и если они будут негативными, то клуб организует вылет частным рейсом.
Матч 19-го тура Серии А "Салернитана" - "Удинезе" должен состояться сегодня, 21 декабря.
Напомним, на данный момент "Салернитана" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков. "Удинезе" идет на 14-й строчке, имея в своем активе 20 баллов.
Популярное сейчас
- Экс-тренер Львова возглавит клуб Первой лиги
- Президент Вереса: Проведем в Турции ровно месяц, мы же не Шахтер или Динамо
- Ди Марцио: Сперва Динамо хотело много денег за Супрягу. Потом почти договорились об аренде, но не успели по срокам
- Шевченко - первый тренер Дженоа, который не смог победить в своих первых 6 матчах чемпионата
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата