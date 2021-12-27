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Шевченко хочет видеть в Дженоа форварда Аталанты и полузащитника Торино

Италия
(1 голосов)

Клуб в ближайшее время попытается оформить трансфер игроков

Шевченко хочет видеть в Дженоа форварда Аталанты и полузащитника Торино

Фото: footballhd.ru

Новина українською

"Дженоа" хочет взять в аренду нападающего "Аталанты" Роберто Пикколи и полузащитника "Торино" Даниеля Базелли, сообщает журналист Николо Скира.

29-летний Базелли в текущем сезоне сыграл за команду шесть матчей и не отметился результативными действиями.

20-летний Пикколи в сезоне-2021/22 провел в чемпионате Италии 10 матчей и забил один гол.

"Дженоа" занимает 18 место в турнирной таблице серии А, имея на счету 11 очков.

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В статье: Андрей Шевченко Аталанта (Бергамо) Дженоа (Генуя) Торино (Турин) Роберто Пикколи
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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
27.12.2021 в 19:06
Шева,а где наши???Как же патриотизм?
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bender_sun (Белая Церковь)
27.12.2021 в 19:26
Он же 100 раз объяснял, что квота на игроков не из ЕС заполнена! Сколько нужно еще это повторять?
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kotіgorok (Чернiгiв)
27.12.2021 в 18:39
Почему не берет шлак из Динамо, который он постоянно тягал с борную?
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Болельщик39 (Харьков)
27.12.2021 в 18:33
Согдасен, у "Дженоа" с уровнем игроков беда, украинские середняки на первый взгляд выглядят посильнее - не знаю, как они смотрелись бы против итальянских команд, может хуже игроков "Дженоа".
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