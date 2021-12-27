Италия
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Шевченко хочет видеть в Дженоа форварда Аталанты и полузащитника Торино
Клуб в ближайшее время попытается оформить трансфер игроков
Фото: footballhd.ru
"Дженоа" хочет взять в аренду нападающего "Аталанты" Роберто Пикколи и полузащитника "Торино" Даниеля Базелли, сообщает журналист Николо Скира.
29-летний Базелли в текущем сезоне сыграл за команду шесть матчей и не отметился результативными действиями.
20-летний Пикколи в сезоне-2021/22 провел в чемпионате Италии 10 матчей и забил один гол.
"Дженоа" занимает 18 место в турнирной таблице серии А, имея на счету 11 очков.
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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
27.12.2021 в 19:06
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bender_sun (Белая Церковь)
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kotіgorok (Чернiгiв)
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Болельщик39 (Харьков)
27.12.2021 в 18:33
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