Шевченко хочет видеть в Дженоа форварда Аталанты и полузащитника Торино

"Дженоа" хочет взять в аренду нападающего "Аталанты" Роберто Пикколи и полузащитника "Торино" Даниеля Базелли, сообщает журналист Николо Скира.

29-летний Базелли в текущем сезоне сыграл за команду шесть матчей и не отметился результативными действиями.

20-летний Пикколи в сезоне-2021/22 провел в чемпионате Италии 10 матчей и забил один гол.

"Дженоа" занимает 18 место в турнирной таблице серии А, имея на счету 11 очков.