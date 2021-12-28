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Матч между Ювентусом и Наполи могут перенести из-за коронавируса
Поединок Серии А под угрозой срыва
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 20-го тура итальянской Серии A между "Ювентусом" и "Наполи" может быть перенесён из-за ситуации с коронавирусом.
По данным Football Italia, эту встречу могут перенести на другую дату из-за роста числа случаев заражения COVID-19 среди футболистов, выступающих в чемпионате Италии.
Поединок должен состояться 6 января в Турине. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Решение будет принято ближе к дню матча на основании ситуации к тому моменту.
Добавим, что на данный момент "Наполи" занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. набрав 39 очков. "Ювентус" находится на 5-м, имея в своем активе 34 балла.
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