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Обидчик Зидана. В Зале славы Интера – пополнение

Италия
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Вы знаете этих представителей "нерадзурри"

Обидчик Зидана. В Зале славы Интера – пополнение

Inter

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Пресс-служба миланского "Интера" заявила о введении в Зал славы клуба защитника Марко Матерацци, он играл за "нерадзурри" с 2001-го по 2011 год. Месяц назад в Зал славы "Интера" ввели экс-голкипера Джанлуку Пальюку.

Матерацци выиграл с "Интером" ЛЧ и КЧМ, 5 раз брал Скудетто, по 4 раза – Кубок Италии и Суперкубок страны. Он забил 20 голов в 276 матчах за миланский коллектив.

В Зал славы клуба также входят Вальтер Дзенга, Хавьер Дзанетти, Лотар Маттеус, Роналдо, Франческо Тольдо, Джачинто Факкетти, Деян Станкович, Джузеппе Меацца, Жулио Сезар, Джузеппе Бергоми, Эстебан Камбьяссо и Диего Милито.

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В статье: Интер (Милан) Марко Матерацци Зал славы Интера
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Источник:
Inter

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