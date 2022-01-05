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Передумал. Капитан Дженоа может перебраться в МЛС

Италия
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Он присоединится к команде летом

Передумал. Капитан Дженоа может перебраться в МЛС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

34-летний итальянский защитник и капитан "Дженоа" Доменико Кришито все-таки принял решение перебраться в МЛС и начать выступления в составе "Торонто". Об этом пишет журналист Николо Скира в Twitter.

Накануне "Торонто" достиг договорённости о подписании 30-летнего итальянского нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье, он также присоединится к клубу в июне. Отмечается, что у Кришито и Инсинье один и тот же агент – Андреа Д’Амико.

В нынешнем сезоне Кришито сыграл за "Дженоа" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что у Доменико уже было предложение от "Торонто", которое он отклонил, решив остаться в команде Андрея Шевченко.

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В статье: Доменико Кришито Дженоа (Генуя)
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