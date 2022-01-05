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Люк де Йонг не хочет переходить в Кадис

Италия
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Игрок останется в Севильи

Люк де Йонг не хочет переходить в Кадис

Netherlands

Новина українською

Нападающий "Севильи" Люк де Йонг, выступающий на правах аренды за "Барселону", не перейдет в "Кадис", пишет Estadio Deportivo.

По информации источника, несмотря на то что три клуба договорились о том, что 31-летний нидерландец доиграет сезон в аренде в "Кадисе", трансфер практически исключен из-за нежелания нападающего туда переходить.

В нынешнем сезоне де Йонг забил 2 мяча в 13 матчах за "Барселону".

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В статье: Люк де Йонг Барселона Севилья Кадис
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