Люк де Йонг не хочет переходить в Кадис

Нападающий "Севильи" Люк де Йонг, выступающий на правах аренды за "Барселону", не перейдет в "Кадис", пишет Estadio Deportivo.

По информации источника, несмотря на то что три клуба договорились о том, что 31-летний нидерландец доиграет сезон в аренде в "Кадисе", трансфер практически исключен из-за нежелания нападающего туда переходить.

В нынешнем сезоне де Йонг забил 2 мяча в 13 матчах за "Барселону".