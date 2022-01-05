Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Люк де Йонг не хочет переходить в Кадис
Игрок останется в Севильи
Netherlands
Нападающий "Севильи" Люк де Йонг, выступающий на правах аренды за "Барселону", не перейдет в "Кадис", пишет Estadio Deportivo.
По информации источника, несмотря на то что три клуба договорились о том, что 31-летний нидерландец доиграет сезон в аренде в "Кадисе", трансфер практически исключен из-за нежелания нападающего туда переходить.
В нынешнем сезоне де Йонг забил 2 мяча в 13 матчах за "Барселону".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Назарий Русин
- "Уже немного не то". Довбик объяснил, почему больше не смотрит Вечерний Квартал
- Лунин сыграет за Реал, Лукаку извинился перед Челси, лидера Зари торгуют немцы. Главные новости за 4 января
- Первый трансфер Шевченко - Дженоа подписал швейцарского защитника
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...