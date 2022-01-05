  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Влахович – самый подорожавший игрок 2021 года
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Влахович – самый подорожавший игрок 2021 года

Италия
(1 голосов)

За ним Холанд, Винисиус и Педри

Влахович – самый подорожавший игрок 2021 года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов, чья трансферная стоимость выросла больше всего в 2021 году. На первом месте нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, который подорожал на 54 миллиона евро.

Текущая условная трансферная стоимость серба составляет 70 миллионов евро.

В топ-4 вошли:

  • Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд +50 млн. за год (150 млн. евро);
  • Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор + 50 млн. за год (100 млн. евро);
  • Полузащитник "Барселоны" Педри + 50 млн. за год (80 млн. евро).

В топ-10 также вошли Биллингем (дортмундская "Боруссия"), Вирц ("Байер"), Мусиала ("Бавария"), Гави ("Барселона"), Смит-Роу ("Арсенал") и Грилиш ("Манчестер Сити").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Винисиус Душан Влахович Эрлинг Холанд Педри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
transfermarkt.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...