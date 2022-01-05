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Влахович – самый подорожавший игрок 2021 года
За ним Холанд, Винисиус и Педри
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов, чья трансферная стоимость выросла больше всего в 2021 году. На первом месте нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, который подорожал на 54 миллиона евро.
Текущая условная трансферная стоимость серба составляет 70 миллионов евро.
В топ-4 вошли:
- Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд +50 млн. за год (150 млн. евро);
- Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор + 50 млн. за год (100 млн. евро);
- Полузащитник "Барселоны" Педри + 50 млн. за год (80 млн. евро).
В топ-10 также вошли Биллингем (дортмундская "Боруссия"), Вирц ("Байер"), Мусиала ("Бавария"), Гави ("Барселона"), Смит-Роу ("Арсенал") и Грилиш ("Манчестер Сити").
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