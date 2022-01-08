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Хавбек, который был близок к переходу в Дженоа, стал игроком другого клуба Серии А
Минус один вариант для команды Шевченко
Getty Images
Итальянская "Сампдория" объявила о подписании контракта с венесуэльским опорным полузащитником Томасом Ринконом, который ранее играл за "Торино".
В текущем сезоне 33-летний венесуэлец провел 7 матчей за "Торино" в Серии А и Кубке Италии, не отметившись результативными действиями. Согласно данным Transfermarkt, его стоимость составляет 1 млн евро.
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