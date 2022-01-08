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Хавбек, который был близок к переходу в Дженоа, стал игроком другого клуба Серии А

Италия
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Минус один вариант для команды Шевченко

Хавбек, который был близок к переходу в Дженоа, стал игроком другого клуба Серии А

Getty Images

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Итальянская "Сампдория" объявила о подписании контракта с венесуэльским опорным полузащитником Томасом Ринконом, который ранее играл за "Торино".

Как сообщалось ранее, игроком активно интересовалась "Дженоа" Андрея Шевченко. Клуб собирался арендовать футболиста, так как он уже имел опыт выступлений за генуэзцев с 2014-го по 2017-й год.

В текущем сезоне 33-летний венесуэлец провел 7 матчей за "Торино" в Серии А и Кубке Италии, не отметившись результативными действиями. Согласно данным Transfermarkt, его стоимость составляет 1 млн евро.

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В статье: Андрей Шевченко Сампдория (Генуя) Дженоа (Генуя) Томас Ринкон
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