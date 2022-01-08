Хавбек, который был близок к переходу в Дженоа, стал игроком другого клуба Серии А

Итальянская "Сампдория" объявила о подписании контракта с венесуэльским опорным полузащитником Томасом Ринконом, который ранее играл за "Торино".

Как сообщалось ранее , игроком активно интересовалась "Дженоа" Андрея Шевченко. Клуб собирался арендовать футболиста, так как он уже имел опыт выступлений за генуэзцев с 2014-го по 2017-й год.

В текущем сезоне 33-летний венесуэлец провел 7 матчей за "Торино" в Серии А и Кубке Италии, не отметившись результативными действиями. Согласно данным Transfermarkt, его стоимость составляет 1 млн евро.