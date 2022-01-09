Дженоа - Специя 0:1. Не хватило Шевченко, чтобы исправить провал первого тайма

В своих комментариях к Лигурийскому дерби Шевченко говорил о чрезвычайной важности результата для его команды. И неудивительно, "Дженоа" подходила к игре с серией в 17 матчей без побед. Да, новому тренерскому штабу дали время на перестройку, но без положительных эмоций надеяться на прогресс невозможно. Хорошая игра без победы настроения не прибавит, так что "Дженоа" должна была лечь костьми, но выиграть.

И тут неожиданно перед самой игрой Андрей Шевченко снова сдает положительный тест на коронавирус, хотя неделю назад было сообщение, что он преодолел болезнь. Таким образом, руководить "Дженоа" в матче против соседей и главного конкурента в борьбе за выживание пришлось Мауро Тассотти.

Наверняка стартовый состав он определял, советуясь с Шевченко. По сравнению с игрой против "Сассуоло", в которой генуэзцы завоевали ничью, с первых минут вышли четверо новых игроков. Арендованный у "Брайтона" Эстигор заменил Ванхосдена, в центре поля Эрнани и Портанова уступили место Мелегони и Стураро, новичок Хефти освободил левый фланг для Фареса. Теоретически, такие перестановки должны были обеспечить свежесть команде, но первый тайм в исполнении "Дженоа" оказался абсолютно провальным.

"Специи" даже не пришлось выдерживать стартовое давление хозяев. Собственно, именно команда Тьяго Мотти контролировала ситуацию на поле и то и дело заставляла работать Сиригу. Достаточно быстро защита "Дженоа" провалилась – Маджоре выполнил диагональ с центра поля, мяч перелетел Камбьязо и упал в ноги Верде, у которого было достаточно времени, чтобы выполнить точный прострел в центр штрафной. А там Бастони точно пробил в нижний угол.

Через несколько минут счет мог быть удвоенным, но Маджоре не сумел перекинуть головой Сиригу, а когда Верде добивал с линии, голкиперу помог Фарес, выбивший мяч с линии ворот. До перерыва у "Специи" был и еще один момент, когда правый защитник гостей отдал пас в штрафную ударом в падении через себя – Манай принял почти на углу вратарского и пробил, но не попал под дальнюю штангу. "Дженоа" за весь первый тайм так и не смогла создать хоть что-нибудь у ворот Проведеля.

В перерыве Тассотти произвел тройную замену. Спасать ситуацию вышли Ровелла, опытный Пандев и упоминавшийся новичок Хефти. И в первые 10-15 минут "Дженоа" действительно выглядела интересно. Лучший шанс сравнять счет потерял Дестро - он божественно принял пятой заброс из глубины поля, но крайне слабо пробил, выйдя на свидание с голкипером. Через несколько минут Пандев здорово убрал защитника и уже вышел на ударную позицию, но его выстрел заблокировал другой игрок "Специи".

Однако долго такой пыл генуэзцев держаться не мог. Бастони своим дальним ударом снова заставил включаться Сиригу, который вытащил мяч из-под перекладины. Верде на 67-й вообще мог закрывать мяч, но приняв мяч перед воротами и убрав защитникам, вингер пробил гораздо выше цели.

"Дженоа" снова потеряла инициативу и за последние 20 минут смогла создать два момента, которые так и не принесли успеха. Сначала Хефти после подачи Фареса слева бил из угла вратарской слета, но не попал под стойку, а вышедший на замену Кайседо не успел подставить ногу. А уже на 90-й минуте Дестро, являющийся лучшим бомбардиром "Дженоа" в текущем сезоне, с восьми метров беспрепятственно пробил над перекладиной. Хотя в компенсированное арбитром время Сиригу в очередной раз спас "Дженоа", среагировав на удар Нзолы из пределов штрафной.

Что имеем в итоге? "Дженоа" отпустила "Специю" уже на семь очков в турнирной таблице. Прямо сейчас команда Тьяго Мотты для Шевченко – недостижимая цель. За первую неделю января грифоны подписали четырех новичков, но это футболисты из разряда на перспективу. Однако, судя по игре, "Дженоа" сейчас нужны игроки, которые будут давать результат вот в таких матчах. Иначе будет беда.

Итальянская Серия А. 21-й тур

9 января. Генуя. Луиджи Феррарис

"Дженоа" – "Специя" 0:1

Гол: Бастони 14

"Дженоа": Сиригу – Эстигор, Бани (Хефти 46), Васкес – Камбьязо (Пандев 46), Мелегони (Ровелла 46), Стураро, Бадель (Портанов 80), Фарес – Дестро, Экубан (Кайседо 71)

Тренер: Андрей Шевченко

"Специя": Проведель – Амьян, Николау, Эрлич, Реца – Кивиор, Бастони, Маджоре (Коваленко 85) – Верде (Феррер 89), Манай (Нзола 78), Гьяси

Тренер: Тьяго Мотта

Предупреждения: Экубан 5, Дестро 16 – Маджоре 83, Амьян 90+4